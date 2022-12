Este martes se suspendieron las conversaciones en el Senado, entre los representantes de los partidos políticos para afinar idealmente -al terminar esta misma jornada- el proyecto de reforma que ingresa al Congreso y que viabilice un nuevo proceso constituyente.

Según información recabada por La Radio, se espera que la iniciativa sea ingresada durante esta jornada o la mañana del día miércoles.

Recordemos que hay un debate político sobre por qué Cámara ingresa, lo que de alguna manera podría haber sido resuelto por la bancada del Partido Republicano.

Consejo Constitucional

En tanto, durante las conversaciones de hoy estuvieron presentes diputados como Diego Ibáñez, Karol Cariola, Luis Cuello, Diego Schalper, Juan Antonio Coloma, como también los presidentes del Senado y la Cámara Baja, Álvaro Elizalde y Vlado Mirosevic, respectivamente.

Uno de los temas que causó cierta molestia es que los interlocutores del Partido Comunista que habían estado participando del proceso hasta ahora, no han estado presentes, y han sido más bien la diputada Cariola con el diputado Cuello, quienes se han integrado a las conversaciones.

En esta línea, las propuestas que está haciendo el Partido Comunista y que no han sido del agrado de todos los parlamentarios, es que están pidiendo que se genere la posibilidad de que haya mecanismos de participación ciudadana por vías de cabildo; también están planteando una iniciativa popular de norma, la cual existía en la Convención Constitucional.

Tras esto, la diputada Cariola dijo que “(…) el Consejo electo tenga la última palabra de la redacción de las normas; la participación ciudadana, de encontrar mecanismos de participación (…). Haría un llamado a la tolerancia y la buena disposición”.

Radio Bío Bío conversó con representantes del PC, quienes dijeron que quieren hacer propuestas, que quieren respetar el acuerdo, y si es que, en el peor de los escenarios, no se alcanza un acuerdo en la redacción de esta reforma, efectivamente presentarán indicaciones. Esto fue planteado por el senador comunista, Daniel Núñez.

En este contexto, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) contestó que “si algún senador del Partido Comunista decide ingresar indicaciones, nosotros esperamos que estas sean simplemente rechazadas (…)”.

“No puede ingresarse ningún contenido nuevo”

Por su parte, la senadora Ximena Rincón, quien estuvo presente en las conversaciones, se refirió al ingreso de la iniciativa como también a las indicaciones.

“En el acuerdo firmado, habla de moción parlamentaria, no indica por qué Cámara va a entrar. La verdad es que este efecto da lo mismo, porque si alguna Cámara le hace cambios, no hay acuerdo, entonces no hay tercer trámite”, señaló la legisladora.

Así también indicó que “no puede ingresarse ningún contenido nuevo que cambie el acuerdo firmado”.

Finalmente, se espera que durante la tarde de hoy se reinicien las conversaciones y que se pueda concretar este proceso de escribir la reforma, ingresarla este miércoles e idealmente poder iniciar al menos una sesión de la Comisión de Constitución, que sería en este caso del Senado.