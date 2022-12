Durante la tarde o a más tardar mañana, La Moneda presentará a su candidato para Fiscal Nacional. Pese a que el Ejecutivo ha intensificado los diálogos para no sufrir una nueva derrota, hay senadores que aún no han sido contactados.

Corre el reloj para La Moneda, porque mañana vence el plazo para poder presentar a su designado o designada para ser el candidato a Fiscal Nacional.

En el proceso anterior, presentaron -el último día que tenían- el nombre y esta vez al parecer se repetirá la situación.

Pero esto no implica que el tema no esté siendo discutido. Las reuniones se han intensificado, ya que el Ejecutivo no quiere sufrir una nueva derrota como lo hizo con José Morales, quien obtuvo 31 de los 33 votos que se requerían.

Pese a ello, hay quienes aseguran que no han sido contactados ni por la ministra de Justicia, Marcela Ríos, ni por la jefa de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte.

Uno de ellos es el comité de la Federación Regionalista Verde Social, la cual -en la votación de Morales- entregó una abstención y un voto en contra.

El senador Esteban Velásquez aseguró que no han tenido ningún tipo de conversación formal con el gobierno.

“Seguramente se hará en las próximas horas. Hasta este momento no sabemos de las consideraciones, mucho menos el nombre o alguna característica que esté buscando, opinión nuestra (…)”, señaló el parlamentario.

Aún así, en el oficialismo hay quienes aseguran que no han cesado las conversaciones formales e informales con el Gobierno. Esto para recoger inquietudes, plantear requisitos y socializar nombres.

Candidato a Fiscal Nacional

En la oposición también se ha dado lo mismo, ayer, el comité de senadores de Renovación Nacional conversó con el Ejecutivo por este tema.

Así lo informó el senador de la comisión de constitución, Rodrigo Galilea, quien tampoco dio su voto a favor de Morales.

“En esto, se está tratando de evitar nuevamente un rechazo y generar un nombre que efectivamente sea suficientemente respaldado (…). Tenemos entendido que quizás hoy ingresaría el oficio, ahí veremos qué fue lo que recogió el Gobierno de todas estas conversaciones”, precisó el legislador.

Sin embargo, hay en la oposición varios senadores que no han sido contactados, lo cual podría generar un nuevo revés en la votación.

Lo que sí se sabe es que como máximo, el próximo lunes se debiese votar por el candidato o candidata que proponga el presidente Gabriel Boric.