El subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, negó ser parte de los preparativos para conmemorar los 50 años del golpe militar.

Recordemos que han sido varias las noticias que involucran a Gaspar en lo anterior, donde se ha indicado que éste estaba a cargo del tema.

Incluso, según el El Mercurio, se señaló que la ministra de Defensa, Maya Fernández, junto al subsecretario de la cartera, tenían un rol en el asunto para evaluar los alcances que podía tener esta conmemoración en las FF.AA.

En conversación con La Radio, Gaspar dijo que “yo no soy el encargado del tema. Salió una nota ayer que me coloca, no es cierto. Yo estoy dedicado a mis funciones, no está en mis atribuciones ese tema”.

Cabe mencionar que el Gobierno inauguró en junio pasado una mesa interministerial, liderada por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, para organizar la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

“Muestra el compromiso real con los derechos humanos, la memoria, la justicia, la verdad y las garantías de no repetición”, señaló la titular de las Culturas.

La instancia busca generar un cronograma con actividades desde carteras como Educación, Trabajo y Bienes Nacionales, entre otras.

Finalmente, Gaspar se desmarcó de la organización para conmemorar los 50 años del golpe militar en nuestro país.