La mañana de este jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá, concedió una larga entrevista Radio Bío Bío en la que discutió varios temas, desde la idea de dar armas automáticas a carabineros hasta La Araucanía.

En el contacto, la jefa de gabinete se refirió al más reciente 18 de octubre, a los saqueos ocurridos esa jornada y a las polémicas por tuits de hoy ministros, escritos que datan del estallido de 2019.

Sumado a eso, también conversó sobre seguridad y delincuencia, cómo esta ha aumentado y qué hace el Gobierno y las instituciones para enfrentarla.

Así, Tohá igualmente respondió consultas sobre el rol investigativo que a veces recae en Carabineros, la posibilidad que los uniformados porten armas automáticas y cómo se ha trabajado para abordar las encerronas.

Sumado a todo lo anterior también tuvo palabras para La Araucanía, confirmó que el Presidente irá en lo pronto a la zona y dijo esperar que algún día los violentistas dialoguen, aunque hasta el momento se oponen a ese camino.

A continuación lea extractos de la entrevista con la ministra Carolina Tohá. Vea el diálogo completo en la imagen destacada de esta nota

Armas automáticas

Consultada por la posibilidad que efectivos de Carabineros porten armas automáticas, teniendo en cuenta que bandas de crimen organizado cuentan con un fuerte poder de fuego, la ministra se mostró a favor, pero con condiciones.

“Hay vehículos y vehículos. Hay policías que cumplen un rol comunitario, hay Fuerzas Especiales, GOPE”, partió.

¿Yo creo que hay policías que tienen que andar con armas automáticas? Por supuesto que sí. ¿Todos los policías en todo momento? No”, detalló.

“¿Y en qué momento? Para eso hay expertos y para eso las policías tienen modalidades para planificar los recursos con los que cuentan”, concluyó.

Saqueos del 18 de octubre

“En Puente Alto lo primero que hubo fue un ataque a una comisaría, después ese grupo se desplazó hasta una tienda WOM, no le resultó, y se desplazó después a supermercados de la plaza pero en el camino se topó con otros grupos de otros lados”, dijo.

“No tenemos ningún elemento para decir que ese es nu grupo ideológico, lo que tenemos son grupos delictuales que se aprovechan de convocatorias con causales políticas para hacer sus actuaciones y eso vienen pasando hace tiempo. Lo que ha venido cambiando es la participación ciudadana que ha ido bajando porque no quieren ser parte de una conmemoración que termina siendo escena de acciones delictuales”, agregó.

Eso sí, Tohá valoró el actuar de Carabineros y cómo su presencia y planificación impidió decenas de saqueos.

“Lo que uno ve como resultado es un saqueo muy impactante. Las imágenes en Puente Alto son impresionantes, pero hay que pensar que de los 13 saqueos que hubo hasta la noche del 18 hubo 60 intentos en la RM. Entonces la acción policial permitió impedir estos 47, pero no esos 13. No fue suficiente y eso es lo que hay que ir perfeccionando”, complementó.

A eso sumó la necesidad de ir adecuando estrategias con el ejemplo del robo de la micro. “El saqueo también va evolucionando”, explicó.

¿Hay política criminal?

Tohá también defendió que en Chile efectivamente existe una política criminal, pero que se necesita reforzarla.

“Está ejecutada por instituciones que requieren un fortalecimiento que no se ha hecho en los últimos años. Hemos tenido avances del tipo de modalidad de la criminalidad y al mismo tiempo las instituciones no han tenido apoyo para ponerse al día”, afirmó.

¿Qué ha faltado? Tohá habló específicamente de apoyo financiero y acuerdos políticos.

“Todos reclaman que falta inteligencia pero no se lograron acuerdos políticos en el pasado para esa ley. La vamos a retomar porque nos parece fundamental”, comentó.

Homicidios y encerronas

Hablando de delincuencia, Toha fijó sus palabras en los homicidios y las encerronas.

Sobre homicidios reconoció que Chile tuvo un “salto acelerado” en 2020, algo que está volviendo a ocurrir este año.

¿El mayor problema? Que se trata de delitos con autor desconocido.

“En Chile antes los delitos eran entre conocidos, amigos en riña, temas ligados a familia o violencia de género. Hoy estamos teniendo otro tipo de delito que muchas veces son sicariatos, robos que por cualquier cosa el asaltante saca la pistola y mata. Es un tipo de investigación que nuestras instituciones tienen que desarrollar capacidades para enfrentar”, explicó.

En tanto, para las encerronas el panorama es algo diferente.

Según Tohá se trata de un tipo de delito para el cual se tiene “cada vez mejores dispositivos para enfrentarlo”.

“Se ha trabajado con las mismas carreteras, Carabineros está teniendo una presencia en autopistas concesionadas que antes no tenía y yo creo que es un tipo de delito que vamos a lograr contener y revertir”, avizoró.

Eso sí delitos más complejos, como los de bandas con crimen organizado, necesitan de más trabajo, lo que a juicio de Tohá involucra la coordinación de Aduanas, la PDI, el SII, Directemar y Gendarmería.

Araucanía, diálogos políticos y violentistas

En la entrevista la ministra también conversó sobre la situación de La Araucanía, que visitó la semana pasada.

“El Presidente… estamos trabajando en la organización de su visita. De su gira. No le gusta hablar de visita. Suena que vino, visitó y se fue. Le gusta ir con agenda y quedarse unos días”, reveló.

“La forma de actuar en La Araucanía tiene que tener un cambio cualitativo importante para ser eficaz: planes de Gobierno que van y tratan de mejorar la inversión hemos tenido muchas veces y nos damos cuenta que hay que subir como tres escalones más para hacer la diferencia”, sostuvo.

Uno de ellos, dijo, es ser eficaz a la hora de controlar la violencia. A su juicio, los Estados de Excepción son solo un apoyo a la labor policial, que en definitiva tiene que contar con equipos policiales y militares reforzados a modo de “ir conteniendo la acción de grupos que tienen agenda violenta, grupos armados con agenda política o criminal. Se mezclan estas cosas en el territorio”, aseguró.

Un tercer escalón serían los diálogos políticos que incluyan resolver conflictos por tierras, reconocimiento e incluso reparación.

“Hay víctimas de distintos tipos”, dijo Tohá, quienes requieren “ser reparadas, acompañadas y eso requiere acuerdos”.

¿Y a quiénes deben incluir esos diálogos? “A todos los actores relevantes”, confirmó.

Eso sí, la ministra parece entender que las personas tras la violencia no participarán de eso.

“Los violentistas no quieren estar en ningún diálogo. Ojalá algún día digan ‘ya, no más armas. Queremos dialogar por otro camino’. Pero hoy han dicho claramente que no quieren”, agregó.

Con todo, Tohá señaló que se debe sí o sí aislar la violencia y no ceder espacios para que esta crezca.

“Cuando el Estado es débil, lo que pasa es que la violencia empieza a conquistar nuevas conciencias, empieza a ser vista como alternativa2, argumentó.

Tuits y credibilidad del Gobierno

Consultada por la polémica de los tuits de ministros contra Carabineros, Tohá indicó que esas declaraciones se sacan a colación hoy pero que ocurrieron en un periodo “en que el país vivió un quiebre muy grande”.

“Se reaccionó a esas cosas muy graves que fueron de distinto tipo. Habiendo hecho esas declaraciones, pasado ese periodo, hay un conglomerado que fue electo para gobernar Chile y los ciudadanos sabían qué pensaban esas personas, cuáles eran sus opiniones que fueron, en muchos casos, palabras que no les gustaría decir a ninguno. Pero fueron una actitud política respecto a un momento de mucha violencia, con actuaciones policiales muy complejas”, precisó la ministra.

Junto a eso, Tohá recalcó la postura del Gobierno en que condenar abusos de Carabineros “no quiere decir en lo más mínimo no apoyar su función, su rol de contener el delito, la delincuencia”.

Consultada sobre la idea de terminar la duplicidad de roles entre la PDI y Carabineros, donde esta última también puede investigar, Tohá se manifestó en contra de avanzar en eso.

“No es oportuno y hay bastante claridad en el Gobierno en pensar que funciones investigativas tienen que salir de Carabineros. Carabineros tiene áreas especializadas muy valoradas. Lo que pasa es que hay que coordinar, complementar mejor”, cerró.