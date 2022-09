La senadora María José Gatica (RN) pidió que la Cancillería envíe una nota de protesta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus dichos tras el plebiscito de este domingo.

Luego que el Servel anunciara el triunfo del Rechazo por una amplia mayoría (61,86%), el mandatario colombiano utilizó las redes sociales para manifestar su descontento.

“Revivió Pinochet”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.

Minutos más tarde, el jefe de Estado -quien asumió hace menos de un mes- agregó que “sólo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina y abrir las alamedas democráticas”.

La senadora gatica criticó los dichos de Petro, asegurando que “acá nadie revivió a nadie”.

“Es el pueblo soberano el que votó con madurez y rechazó una muy mala Constitución”, añadió a través de Twitter. En ese sentido, acusó al presidente de Colombia de “entrometerse en la política interna de Chile”.

“Supongo que la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, ya mandó nota de protesta al presidente de Colombia, Gustavo Petro”, expresó.

No sólo la parlamentaria de Los Ríos tuvo críticas para Petro, sino también otros rostros del mundo político. Entre ellos, destacan el excandidato presidencial, Mario Desbordes; el expresidente del Partido Radical, Carlos Maldonado; y el excanciller Roberto Ampuero.

Presidente @petrogustavo no le falte el respeto a todo un pueblo. El resultado es aplastante, y con una gran mayoría ciudadana. Quizás es mejor que reflexione un poco antes de tuitear. Así su Gobierno no construirá una buena relación con una nación amiga! https://t.co/OWyJ4ykrvp

El pueblo de Chile habló fuerte y claro y no merece comentarios ignorantes, Chile merece respeto al igual que Colombia. Ahora vendrá un nuevo proceso para una constitución que sea representativa de la gran mayoría del pueblo. https://t.co/dlC4Fn5IlN

¡Que poco conoce a Chile! Aquí no revivió nadie. Se escuchó con fuerza la voz del pueblo chileno que no transa su libertad y democracia. Espero @petrogustavo no se equivoque porque el pueblo colombiano entiende con la misma claridad, cuánto vale defender la libertad. https://t.co/9jb4ea0NSO

— Nicolás Monckeberg Díaz (@nmonckeberg) September 5, 2022