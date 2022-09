El diputado independiente por la región de La Araucanía, Andrés Jouannet, dio su primera impresión ante los resultados preliminares del Plebiscito 2022 con un 23% de las mesas excrutadas.

En conversación con Radio Bío Bío en el comando de Amarillos por Chile, el integrante de la cámara baja, valoró la ventaja de la opción Rechazo y dijo: “Creo que aquí, lo hemos dicho. Chile es el que está ganando, el que se está dando una oportunidad, el que quiere una buena Constitución, no una cosa que nos mande al fracaso como el proyecto que nos estaban presentando”.

Además, agregó que “nosotros nos jugamos por este proyecto, pese a todos lo que nos dijeron que estábamos equivocados (…) Hay que ponerse en los zapatos de las personas que lo pasan mal, donde hoy teníamos varios problemas como, delincuencia, economía, La Araucanía, el plurinacionalismo. Nosotros hicimos la lectura correcta“.

A su vez, Jouannet, tras ser consultado por las acciones posteriores a los resultados oficiales del Servicio Electoral (Servel), manifestó que “yo no quiero hablar de negociaciones, yo quiero que ahora la gente entienda que nosotros representamos el sentir de las personas, a mí, en La Araucanía, con el pueblo mapuche me decían que este proyecto no les convencía (…) Este es el resultado. Les pusimos las alarmas a la Convención, y no lo hicieron“.

