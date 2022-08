"Usted convenza al que no está convencido. Si no, escóndale el carnet", señaló Quenne Aitken, concejala de Chillán y funcionaria de la Delegación Presidencial de Ñuble, en medio de un acto por el Apruebo. Al respecto, la ministra Vallejo indicó que "con este tipo de cosas no se juega" y que evaluarán las acciones correspondientes.