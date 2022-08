La senadora Ximena Rincón (DC) y la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, vivieron un tenso cruce por las posibles reformas que se podrían aplicar a la nueva Constitución, en caso de ganar el Apruebo.

En el programa Estado Nacional, la exsubsecretaria de Michelle Bachelet señaló que el texto propuesto por la Convención “nos abre la posibilidad de comenzar a debatir con una nueva forma de diálogo político en el Congreso”.

Cabe recordar que los partidos del oficialismo, incluido el PS, ya firmaron un acuerdo para avanzar en cambios al documento. Entre ellos, reponer el Estado de Emergencia y eliminar la reelección inmediata del Presidente de la República.

En ese sentido, Rincón aseguró que estas eventuales reformas serían “de espaldas a la Convención”, lo que fue refutado por Vodanovic.

—Vodanovic: No es de espaldas a la Convención, sino conforme a la Convención.

—Rincón: ¿Cómo que no? Si la Convención te dijo la plurinacionalidad, once naciones, sistemas de justicias.

—Vodanovic: ¿Y eso es hacerlo a espaldas de la gente?

—Rincón: Perdón, si lo que escribió la Convención se lo estás cambiando a la vuelta de la esquina. Discutamos de nuevo, hagámoslo bien.

—Vodanovic: Hagámoslo bien hasta que a la derecha le guste.

—Rincón: ¡No soy de la derecha, Paulina!. Insistes en meterme en ese grupo.

—Vodanovic: Ximena, no eres de derecha, pero estás defendiendo…

—Rincón: No tienes el poderío del timbre de la centroizquierda.

—Vodanovic: Por supuesto que no, soy presidenta de un partido de izquierda. Pero no me gusta que aquí se diga que vamos a poder hacer una nueva Convención cuando no están los votos de la derecha.

—Rincón: ¡Sí están! Paulina, te lo han dicho todos.