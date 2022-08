Tras una declaración pública de la directiva nacional de la Asociación de Funcionarios de Junaeb, en la que se vincula al ex director de la institución, Jaime Tohá, junto a su entonces equipo directivo, a una institución privada proveedora de servicios de la institución, los aludidos salieron al paso contestando dichas afirmaciones. “Exigimos que la Asociación de Funcionarios se retracte de sus declaraciones y asuma responsabilidad por la falsedad de las mismas”, señala una declaración pública a la que tuvo acceso La Radio. Asimismo, anunciaron acciones legales contra la directiva de dicha organización.

“Hoy venimos a denunciar públicamente que tanto el ex director Jaime Tohá Lavanderos como parte de su equipo directivo: Lorna Villalobos y José Zanolli, hoy prestan servicios al Consorcio Merkén, empresa que ha usado las peores prácticas para adjudicarse las licitaciones, presentándose como distintas empresas, ofertando a precios bajo mercado, y contratando ex directores regionales como zonales”.

Lo anterior corresponde a parte de un comunicado emitido por la Asociación de Funcionarios de Junaeb (AFAEB) dado a conocer durante esta jornada a través de sus redes sociales, en la que denuncian que el ex director de la entidad, Jaime Tohá, y su ex equipo directivo hoy son parte de la empresa manipuladora de alimentos Consorcio Merkén, firma prestadora de servicios de Junaeb.

En la misma declaración, la AFAEB señala que “durante la administración del ex director Jaime Tohá Lavanderos denunciamos continuamente la falta de probidad y ética pública, al privilegiar los intereses privados por sobre los institucionales”. A renglón seguido, se expone que “el equipo directivo que conformó permitió y facilitó una gestión en pro del lucro cuyos principales beneficiados fueron las empresas, en perjuicio de estudiantes y familias”.

La revelación que hace la Asociación de Funcionarios de Junaeb, de los presuntos nexos de Tohá y su directiva, según el mismo comunicado, “no nos extraña, es verdad, pues viene a ratificar lo que observamos en estos últimos años, una grosera falta de ética y probidad de un equipo que estuvo a cargo de la institución y que una vez conocida por dentro, hoy articulan desde fuera, con un nivel de conocimiento privilegiado para seguir beneficiándose de los recursos públicos”.

La respuesta

Tras conocerse dichas declaraciones, los aludidos, es decir Jaime Tohá, ex director, Lorna Villalobos, ex jefa del Departamento de Programas, y José Zanolli, ex jefe de la Unidad de Desarrollo de Junaeb, contestaron. A través de una declaración pública, a la que tuvo acceso Radio Bío Bío, manifestaron que “las afirmaciones (…) son absolutamente falsas y son solo rumores sembrados por ellos mismos con el fin de dañar nuestra imagen, ya que carecen de pruebas concretas y antecedentes válidos para demostrar y sostener sus acusaciones”.

De la misma forma, agregaron que “mientras estuvimos en Junaeb esta directiva de AFAEB tuvo como práctica regular emitir denuncias e imputaciones falsas, calumniadoras e injuriosas, en línea con la costumbre de hostigar a los equipos directivos para perseguir sus intereses políticos”.

A la vez, confían en que “en denuncias anteriores, y como también lo será en esta, no solo ha quedado demostrado que sus acusaciones carecen de veracidad, sino que han sido desestimadas por los organismos fiscalizadores correspondientes, como la Contraloría General de la República y comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, por nombrar algunas, en todas las oportunidades en que se presentaron”.

Con todo lo anterior sobre la mesa, Tohá, Villalobos y Zanolli exigen que “la Asociación de Funcionarios se retracte de sus declaraciones y asuma responsabilidad por la falsedad de las mismas. Sin perjuicio de lo anterior, informamos que hemos decidido tomar las acciones legales correspondientes en contra de la directiva de la AFAEB”.

Vea declaración: