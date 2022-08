La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada este lunes por las críticas que ha generado el que se marquen casas en favor del Apruebo. "Esto de los letreros en las casas, las demarcaciones, ha sucedido siempre. No hay novedad (...)", precisó la secretaria de Estado.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, realizó un punto de prensa luego que se efectuara el comité político en terreno en la comuna de San Miguel.

En la instancia, la secretaria de Estado fue consultada sobre los dichos del senador Fidel Espinoza (PS) en relación a la campaña del Apruebo. “Eso de marcar casas es de un estalinismo”, indicó el parlamentario.

A raíz de esto, Vallejo dijo que “esto de los letreros en las casas, las demarcaciones, ha sucedido siempre. No hay novedad, entonces no me puedo pronunciar más allá de la declaración específica del senador, tiene todo el derecho a hacerla”.

“No hay nada ilegal y no hay nada novedoso”

En esta línea, la ministra dijo que “en todos los procesos de campaña han habido familias, hogares, que libremente señalan su posición política en torno a las elecciones”.

“También lo vimos en el plebiscito de entrada, aquellas demarcaciones o gente que ponía letreros, o habilitaba sus muros para hacer murales en torno a aprobar o rechazar la posibilidad de contar con una nueva Constitución, entonces esto no es nada nuevo y así lo demostró el Servel el día de hoy”, precisó Vallejo.

Así también recalcó que “no hay nada ilegal y no hay nada novedoso en ese tipo de acciones de campaña, porque en nuestro país la gente es libre de manifestar sus posiciones políticas si así lo estima conveniente, sea en su lugar de trabajo, en un espacio público o desde sus propios hogares”.

“Estamos en un momento que es histórico, nosotros tenemos además una campaña de voto informado, en donde llamamos a todos y todas a marcar con una línea lo que queremos para nuestro país”, señaló la ministra vocera de Gobierno.