Chile acumula 59.477 decesos vinculados al virus y con 9.829 contagios los activos subieron a 33.706. No olvide que las vacunas evitan los cuadros graves, no los contagios. ¿No lo cree? Gracias al plan de inmunización hoy solo hay 178 personas internadas en UCI, todavía cerca de los mínimos históricos. No caiga en campañas de desinformación.