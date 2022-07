Mireya Baltra fue una reconocida política de izquierda, exdiputada comunista y ministra de Salvador Allende, quien falleció a los 90 años en abril recién pasado.

No obstante, su nombre se vio envuelto en una polémica en los últimos días, luego que una de sus cuatro hijas, María Odette Morales Baltra, hiciera público apoyo al Rechazo.

Según argumentó en un video viralizado en redes sociales, está en desacuerdo con los tribunales indígenas y escaños reservados para pueblos originarios.

“Tengo una raíz profundamente de izquierda. Milité en las Juventudes Comunistas y tengo una serie de valores que me hacen hoy decir que esta Constitución no me representa”, señaló.

Sus palabras fueron replicadas por varias figuras del Rechazo, como Soledad Alvear y Teresa Marinovic.

Sin embargo, sus dichos no son compartidos por el resto de su familia, quienes a través de una declaración pública, hicieron saber su descontento.

Familiares de Mireya Baltra acusan “uso indecente” de su nombre

“Mireya siempre fue decente, consecuente y leal. Tan así que esa característica la reconocieron incluso sus mayores adversarios políticos, que sabían que ella podía ser franca, directa y a veces incluso dura, pero que jamás haría algo fuera del marco de respeto hacia el otro, por muy divergentes que fueran sus posiciones ideológicas”, señalan en la misiva.

“Cuando se usa el nombre de Mireya para crear un hecho político menor, con indisimuladas intenciones manipuladoras, se traspasa ese marco ético que ella misma nos inculcó”, reclaman.

“La familia está dolida, no por las legítimas opiniones o diferencias políticas que cualquiera puede tener, sino que, por el uso malsano, bajo e indecente del nombre de una dirigenta política y social”, agrega la carta.

En ese sentido, añaden que “tratar de ligar el nombre de Mireya con la opción plebiscitaria de aquellos que durante toda nuestra historia han defendido sus privilegios derramando la sangre de los más desposeídos es, simplemente, insultar su trayectoria, consecuencia y legado de vida”.

“Los intentos desesperados de manipulación, como el que sufrió el nombre de Mireya, son señales de que estamos cada vez más cerca de la conquista de derechos sociales más importante de nuestra historia”, apuntan.

Lee la carta completa a continuación: