Paula Daza confirmó a través de Twitter haberse contagiado con covid-19. "Por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora"

La exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó haber dado positivo a covid-19 tras someterse a los exámenes correspondientes.

Así lo confirmó la propia exautoridad de Salud, a través de su cuenta personal en la red social Twitter.

Según detalló, el domingo presentó dolor de cabeza, por lo que se realizó un test PCR, que confirmó el diagnóstico.

“Por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora”, agregó Daza.

Ayer comencé con dolor de cabeza y tras hacerme la PCR, me acaban de confirmar el resultado positivo del examen. Por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora. 💪🏻💪🏻 — Paula Daza (@pdazan) February 21, 2022

Recordemos que durante esta jornada se informó de 23.254 casos nuevos de coronavirus en nuestro país y 144 fallecidos.

Según el ministro de Salud, Enrique Paris, el pasado viernes 11 de febrero se produjo el peak de casos, cuando se registraron más de 38 mil nuevos contagios.

“Nosotros estamos observando que se están estabilizando los números de hospitalizados y esperamos que haya un descenso en las próximas semanas”, sostuvo.