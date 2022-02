Durante la jornada de este miércoles, apareció la chilena extraviada en Ecuador, Vania Morales Olivares, quien había perdido contacto con su familia acá en Chile.

Esta joven viajó en octubre del año pasado a este país junto a su hijo de cinco años, para encontrarse con Gabriel, un hombre que conoció en redes sociales.

La familia de Vania (23), que vive en Limache, en la región de Valparaíso, estaban preocupados y habían pedido ayuda, ya que no se podían comunicar con ella hace alrededor de seis días.

Incluso según consignó Canal 13, la expareja de la joven afirmó que “ella me llamó el día jueves en la noche. Hablé con ella por videollamada, hablé con mi hijo también y ahí me contó que necesitaba ayuda urgente”.

“Me dijo ‘ayúdame porque mi pareja (Gabriel) me está golpeando, me trata mal, no quiere que hable con nadie"”, agregó.

Finalmente, el medio 24 horas pudo conversar con Vania a través de una videollamada, donde pidió que no se mostrara su rostro.

En la entrevista Vania explicó unas fotos que le envió a su expareja donde tiene unos moretones en sus manos y en sus brazos.

“En esa discusión que tuvimos con Gabriel, o sea fue un problema familiar, no tanto con Gabriel sino que fueron problemas acumulativos por parte de la familia de él”, indicó la joven.

A esto agregó que “yo sin tener consciencia de los efectos del clonazepam, y ese día como yo me quedé dormida bajo los efectos de la pastilla. Él me fue a despertar y todo, me trató de despertar, porque ahora me contaron toda la historia. Yo desperté primero amorosa, después más agresiva y él para sostenerme, para no hacerle daño a nadie, él se puso encima mío, pero con sus rodillas. Pero no con la intención de golpearme”.

“Él me trató de controlar, por eso tengo esos moretones”, detalló Vania.

Según informó este medio, los padres de la joven y su expareja, prestaron declaraciones ante la Policía de Investigaciones y entregaron todos los antecedentes respecto a este hecho.

Vania además no pudo dar una explicación clara sobre por qué no se ha contactado con su familia en Limache, pese a que el teléfono de su pareja Gabriel se encuentra habilitado.

Por otro lado, la familia señala que aún no han podido hablar con ella.