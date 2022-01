El viernes, a los 93 años, murió Luis Pareto, histórico militante de la Democracia Cristiana (DC).

Su deceso fue comunicado por la Bancada DC, que envió sus condolencias “destacando su valioso aporte al país”.

Luis Pareto fue presidente de la Cámara en dos oportunidades.

La primera fue entre el 29 de mayo y el 11 de septiembre de 1973, día del Golpe Militar de las Fuerzas Armadas y la CIA de Estados Unidos.

Luego volvió a ocupar ese cargo entre el 3 de abril de 2001 y el 11 de marzo de 2002.

Hasta ese año fue legislador con la DC por el distrito 20, pero fuera del Congreso también fue intendente de la región Metropolitana, entre 1990 y 1994.

En 2016 se integró al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), al cual renunció en 2019.

Durante su paso por ese organismo, por ejemplo, el falangista estuvo presente en la ceremonia con la cual Sebastián Piñera fue proclamado presidente electo, el 9 de enero de 2018.

En el marco de su despedida, la DC confirmó que su velorio comenzaría a las 12:00 de este sábado en el Salón de Honor del ex Congreso, en Santiago.

El recinto permanecerá abierto hasta las 19:00 horas.

Informamos del sensible fallecimiento de nuestro camarada, ex diputado, #LuisPareto , ex presidente de la Cámara de Diputados y ex intendente de la Región Metropolitana

Nuestras condolencias y afecto a su familia en estos momentos, destacando su valioso aporte al país!

Q.E.P.D🙏 pic.twitter.com/mSHHI8I5id

— Bancada DC (@DiputadosDC) January 8, 2022