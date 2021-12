La Superintendencia de Salud informó que las isapres dejarán de considerar a la salud mental como preexistencia, en una medida que se aplicará desde el próximo 3 de enero.

Por medio de un comunicado, el estamento precisó que en la fecha ya mencionada “las isapres deben eliminar de la Declaración de Salud las preguntas relativas a enfermedades mentales o discapacidades psíquicas o intelectuales”.

Asimismo, en la misiva se precisa que la medida en cuestión es instruida por “la Circular 396 de la Superintendencia de Salud, que señala también que no se podrán realizar entrevistas que revelen esos diagnósticos”.

A su vez, desde la Superintendencia de Salud manifestaron que la medida fue adoptada en “beneficio de la ciudadanía”, utilizando como referencia otras determinaciones, como “la no discriminación por identidad de género en la afiliación (octubre de 2019), instrucción que vela por la dignidad e igualdad en el trato a las personas; el fin de los planes con cobertura reducida de parto (diciembre de 2019); la nueva tabla de factores (abril de 2020), que no diferencia valores entre hombres y mujeres a la hora de contratar un plan de salud; o la circular que en junio de 2020 dejó de considerar al Síndrome de Down como una enfermedad”.

En ese sentido, indicaron además que “la circular 396 elimina ahora los problemas de Salud Mental como preexistencias”, sumando a ello que las isapres desde el próximo 1 de marzo “no podrán comercializar planes de salud que restrinjan la cobertura para prestaciones de salud que tengan alguna relación con enfermedades mentales, discapacidades psíquicas o salud mental”.