Este lunes, parlamentarios se refirieron a la decisión de Gabriel Boric de no asistir a la gira internacional por Colombia, a la que fue invitado por el presidente Sebastián Piñera.

Cabe recordar que el futuro jefe de Estado aseguró que su prioridad para este período —entre el 19 de diciembre pasado y el 11 de marzo de 2022— es conformar equipos para el futuro gobierno.

Además, indicó que pretende dar continuidad a la Alianza del Pacífico, pero que Prosur es “una agenda propia del mandatario Piñera”.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) lo invitó a reconsiderar su asistencia a la cumbre, ya que su presencia sería importante para afianzar las políticas de Estado.

Por su parte, el senador Iván Moreira (UDI) reiteró que “la izquierda no entiende de gestos republicanos”. Asimismo, dijo que no le cabe duda que el Partido Comunista “aconsejó” al presidente electo que no viajara junto a Piñera.

“La política exterior es una política de Estado, y me parece que todos tenemos que tener actitudes de Estado. Eso no lo tuvo Boric”, agregó.

En la izquierda @gabrielboric no entienden de gestos de Estado al no aceptar invitación del Pdte Piñera. No cabe duda que no le dió permiso el @PCdeChile para viajar. pic.twitter.com/zajuLoymqu — Ivan Moreira Barros (@ivanmoreirab) December 27, 2021

Respuesta del PC

Desde Apruebo Dignidad, Guillermo Teillier, presidente del PC, sostuvo que no le hicieron ninguna recomendación a Boric en esa materia.

Sin embargo, reconoció que le parecía “incensario” asistir a la gira internacional y que comparte la decisión del presidente electo.

Esta mañana continuaron las reuniones en el comando de Gabriel Boric, en compañía de representantes de los diferentes partidos políticos que conforman su coalición.

Entre los temas de discusión, destacan la transición entre Piñera-Boric, los futuros nombramientos de los diferentes equipos de gobierno, proyectos de ley que impulsarán prioritariamente y su relación con partidos de la centroizquierda.