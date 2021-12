Mantener el Instituto de Derechos Humanos, reconocer la incidencia humana en el cambio climático, instaurar la sala cuna universal y modificar el sistema de pensiones fueron algunas de las recomendaciones que el candidato presidencial José Antonio Kast recogió del excandidato Sebastián Sichel y del senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón. Pese a las modificaciones, Evópoli reiteró que no serán parte de su eventual administración.

A menos de dos semanas de la segunda vuelta, José Antonio Kast, candidato presidencial del Frente Social Cristiano, presentó su plan de gobierno, el cual tendría un costo cercano a los 8 mil millones de dólares.

Las 59 páginas se dividen en 5 ejes principales: recuperar la paz y el orden; recuperar la economía; garantizar una vida digna; enfrentar el cambio climático y poner prioridad en la mujer chilena.

Previo a la presentación del documento, el presidenciable recibió recomendaciones y cambios programáticos del excandidato Sebastián Sichel y del senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, que condicionaban su apoyo.

Kast aseguró que escucharon e incorporaron varios de los puntos sugeridos “con humildad“. Afirmó que las ideas vienen de personas que buscan un interés común con él.

Tanto Manuel José Ossandón como Sebastián Sichel solicitaron que no haga cambios al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo que se mantendrá así, ya que en vez de clausurarlo, ahora solo se propone una reforma.

Mujer, alimentos y cambio climático

Sichel también solicitó que se mantuviera el Ministerio de la Mujer y no se retrocediera en la ley de Acuerdo de Unión Civil ni el aborto en tres causales. En su plan de gobierno, Kast asegura que esta cartera no se eliminará y se potenciará. Y en base a las leyes, el abanderado declaró que no habrá retrocesos.

Si bien no se establece la pensión de alimentos garantizada, como la pedía Sichel, se aseguró que habrá reformulación de la actual legislación para que el Estado tenga un rol activo en el cobro.

El excandidato también solicitó que reconociera de manera explícita la incidencia humana en el cambio climático. Lo que se incluyó fue “mejoraremos la eficiencia y el uso de agua, poniendo especial atención en disminuir al máximo las pérdidas asociadas a las actividades humanas”.

Volviendo a las solicitudes del senador de RN, se pidió el fin del modelo de pensiones como se le conoce actualmente y, en efecto, Kast propuso un sistema mixto en el que haya pilar solidario e individual.

Junto con eso dijo que busca aumentar la cotización al 14% y establecer una pensión básica universal. Y también se recogió la implementación de la sala cuna universal.

Evopoli y posible rol oficialista

Previo al cambio del plan de gobierno, Evolución Política, partido de la coalición oficialista decidió apoyar al presidenciable, pero dijeron que -por una decisión de la tienda- no serían partícipes de su eventual gobierno.

El diputado y presidente del partido, Andrés Molina, dijo que -más allá de los cambios- la decisión de restarse del eventual gobierno de Kast no se puede revertir ya que se tomó en el Consejo General de Evópoli.

Luz Poblete, secretaria general de Evópoli, dijo que las modificaciones son una buena señal para el balotaje y, pese a que reiteró que no serán parte de la eventual administración de José Antonio Kast, no descartó que el partido sea del oficialismo.

Hubo puntos que se incorporaron, pero también hubo otros que ni se mencionaron. Por ejemplo, no se hace condena explícita a los discursos de odio contra las minorías y disidencias; y tampoco hay referencia a la permanencia de Chile en la ONU.

Según informaron desde el comando, hoy jueves, José Antonio Kast continuará con sus actividades en la región Metropolitana y el viernes viajará a la región de O´higgins.