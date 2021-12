Con el fin de prevenir posibles delitos durante las fiestas de fin de año, el Gobierno entregó detalles del Plan “Navidad Segura” que se implementará en las zonas de mayor afluencia de público.

La iniciativa cuenta con recomendaciones para la ciudadanía que abordan desde el punto de vista de la seguridad, como también recomendaciones sanitarias.

Sobre esto último, la subsecretaria de Prevención del Delito, Maria José Gómez, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los aforos dentro de cada establecimiento, mantener el distanciamiento social con otras personas dentro de los recintos, y usar siempre mascarilla.

Además, señaló que no se puede tener un carabinero en cada esquina, por lo que es necesario seguir las recomendaciones que entregan las autoridades para mantener el orden, indicó.

Sobre el personal policial, desde el Ejecutivo señalaron que en total serían 1.200 funcionarios que se desplegarán en los sectores con mayor afluencia en cada zona.

En el caso de la región Metropolitana, serían un total 360 efectivos que se distribuirán en Estación Central, Barrio Meiggs, Paseo Ahumada, Franklin y centros comerciales, entre otros puntos claves de la capital.

El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, Marcelo Araya, sostuvo que harán los esfuerzos para estar en los puntos con mayor convocatoria.

Las autoridades presentes también hicieron un llamado a respetar la campaña No Más Fuegos Artificiales anunciada por el Gobierno, Carabineros y Coaniquem.

Esto de cara a las celebraciones de Año Nuevo, y el objetivo del programa es no comprar, no usar y no vender fuegos artificiales.