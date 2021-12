Evelyn Matthei (UDI), alcalde de Providencia, no descartó formar parte del equipo del candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, de cara al balotaje del 19 de diciembre. "Tengo diferencias con él, pero siempre he creído que es un hombre bueno, honesto, sencillo, inteligente, que no va a tratar con personas que sean corruptas", señaló ayer cuando le entregó su público respaldo.