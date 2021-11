En la previa del duelo que enfrentará Colombia frente a Paraguay, Reinaldo Rueda se hizo un tiempo para responderle a Jorge Valdivia tras los recientes cuestionamientos del 'Mago', asegurando que no tuvo "la satisfacción de convocarlo ni un sólo minuto" y que por ello, prefiere quedarse "con los comentarios de los demás".

“Me consta que con Reinaldo Rueda se trabajaba muy mal”, fueron las palabras reproducidas por Jorge Valdivia en su rol como comentarista de ESPN, el pasado viernes, que no tardaron en ser respondidas por el aludido; el actual entrenador de la Selección Colombiana.

En la última conferencia de prensa de cara al importante duelo que enfrentará Colombia ante Paraguay, el ex estratega de ‘La Roja’ fue consultado por los cuestionamientos del ‘Mago’, que no causaron nada de gracia en el país ‘cafetalero’.

“En ningún momento creo que pueda desestabilizarme un concepto de una persona que admiro y respeto. Un jugador que juega a un nivel excepcional, pero que en mí momento en Chile no tuve la satisfacción de convocarlo ni disfrutarlo un sólo minuto”, aseguró Rueda.

En ese sentido, el estratega caleño quiso apaciguar los ánimos y bajarle el perfil a la discusión, sentenciando que “él tendrá sus argumentos muy respetuosos para esta crítica, pero me quedó con los comentarios de los demás”.

Cabe consignar que además de la polémica frase que causó escozor en Colombia, ex volante de Colo Colo y Palmeiras también enfatizó en que el ex DT de la Selección Chilena realizaba “trabajos que no iban de la mano con lo que los jugadores exigían”.