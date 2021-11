La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, ratificó que el diputado Jaime Naranjo (PS) seguirá encabezando su campaña a La Moneda en la región del Maule.

Cabe recordar que el parlamentario, quien estuvo cerca de 15 horas sosteniendo la acusación constitucional contra el presidente Piñera, es representante del distrito 18: Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas, Longaví, Retiro, Parral, Cauquenes, Pelluhue y Chanco.

El @diputadonaranjo nos ha ratificado su disposición a continuar encabezando nuestra campaña en la región del Maule, lo cual le agradezco y valoro. — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) November 10, 2021

Sin embargo, la senadora de la DC no se refirió al lapsus que vivió esta tarde, cuando anunció que sumaría al diputado Naranjo a su equipo de voceros. “Se ha comprometido a hablar de aquí hasta la segunda vuelta”, dijo a la prensa.

Luego, a través de una publicación en Twitter, la carta presidencial confirmó que “como sabemos que le gusta hablar y es muy elocuente y convincente en sus argumentos, desde hoy el diputado Naranjo se integra al equipo de voceros y voceras de nuestra campaña”.

La senadora Yasna Provoste anunció que el diputado Jaime Naranjo se integraba a ser vocero de su campaña, información que el parlamentario descartó minutos más tarde en el mismo podio. "Yo lo entendí que era una broma", afirmó.https://t.co/1Xh7j6jW9c pic.twitter.com/7z9lsnDaZv — MEDIABANCO Agencia (@mediabanco) November 10, 2021

Sin embargo, el propio Naranjo desestimó asumir ese rol en la campaña de Provoste, asegurando que pensó que era “una broma” de parte de la senadora.

“Para serle muy franco, humildemente no me siento en condiciones de ser vocero. Creo que hay personas que lo pueden hacer mejor que yo. (…) Agradezco el gesto, pero yo lo entendí como una broma y no una petición formal”, concluyó.