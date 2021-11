Luego de que a primera hora de este martes se aprobara a la acusación constitucional en contra del Mandatario Sebastián Piñera, los ministros Juan José Ossa y Jaime Bellolio, salieron en su defensa, criticando duramente el comportamiento de los parlamentarios opositores y felicitando al abogado que leyó la defensa.

Tras una maratónica sesión de 22 horas, la Cámara de Diputados aprobó la acción acusatoria por 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones.

El primero en salir a hablar en nombre del Gobierno, fue el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, quien aseguró que lo que se vio durante las casi 22 horas de jornada, fue un uso electoral y no legal.

“Estamos tistes por lo que hemos visto, un show político y un show mediático, muy doloroso para la democracia, más que para el Gobierno, para Chile, para su futuro”, lamentó el ministro.

El jefe de la cartera afirmó que espera que prime la sensatez en el Senado y no se repita el comportamiento de los parlamentarios de la Cámara Baja.

“Lo que vimos fue un diputado que leyó cuatro veces un mismo texto”, dijo refiriéndose al largo y estratégico discurso de Naranjo.

En ese sentido, lamentó el polémico arribo de Jorge Sabag (DC) a Valparaíso. “Diputados que entraban escondidos con un PCR pendiente para poder votar, presionados por sus bancadas, entrando en auto de manera camuflada”, evidenció Ossa.

“Duró 14 horas, pero que no dijo nada”

Por otro lado, el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó que en la sesión se vio dos tipos de argumentación: “una que duró 14 horas pero que no dijo nada, no dio ningún argumento, si no que ratificó las falsedades”, presentadas en la acusación.

Por otro lado, el ministro dijo que “vimos al abogado Jorge Gálvez, en 5 horas, que lo que dio fueron argumentos, razones, que desarmaron hasta en dejar en ridículo y en absurdo lo que se suponía que era una acusación constitucional”.

Respecto al discurso de 15 horas de Jaime Naranjo, Bellolio lo describió como una “triquiñuela”, que busca camuflar “una acusación electoral y no constitucional”.

Lo anterior para el vocero de Gobierno “le hace un daño a la democracia, profunda e irreparable”. “Ellos saben que al escuchar la defensa fue por Knock-Out, no les importó, porque no era un acusación que tenia términos jurídicos, sino que, simplemente electoral”, enfatizó.

En ese sentido, dijo que la acusación carecía de argumentos y coherencia y que fueron “destrozados” por el abogado defensor.