Polémica ha generado el término de la cuarentena del diputado Giorgio Jackson, cuya presencia en la Cámara podría ser clave para el futuro de la Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

La normativa es clara en señalar que la cuarentena “considera como día 1 el último día de contacto con el caso”, es decir, en términos simples valen los días y no las horas.

“Los contactos estrechos con esquema completo de vacunación deberán cumplir cuarentena por 7 días, considerando como día 1 el último día de contacto con el caso”, establece el reglamento del Minsal.

De esta forma, Jackson efectivamente puede retomar sus actividades presenciales desde esta medianoche.

¿Por qué es clave la presencia de Jackson?

El oficialismo ha insistido en que el diputado Giorgio Jackson debe cumplir cuarentena hasta el martes, por ser contacto estrecho de Gabriel Boric, quien dio positivo a covid-19.

El plazo de cuarentena de Jackson es un tema de interés en la Cámara, debido a la tramitación de la Acusación Constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera.

Esto, porque la oposición necesita 78 votos a favor para que el libelo avance al Senado. Y si bien hay 83 parlamentarios de oposición, algunos han adelantado que no darán su apoyo, como Pepe Auth, Pablo Lorenzini, Carlos Abel Jarpa y Pedro Velásquez.

A eso se suman Boric y Jackson, por su situación sanitaria. De esta forma, sólo habría 77 votos seguros, porque además ya no está permitido que los parlamentarios voten de manera telemática desde sus viviendas.

Por lo mismo, desde la oposición, en particular el diputado Jaime Naranjo, adelantó que presentará un discurso de 13 horas. Todo, para dar tiempo a que Jackson se integre a la sesión y pueda votar.

Oficialismo insiste en plazos de cuarentena de Jackson

Sin embargo, desde el oficialismo han señalado que -supuestamente- el diputado del Frente Amplio no debería concurrir este martes al Congreso, debido a que su cuarentena no termina a medianoche.

Así lo señaló el diputado UDI, Juan Antonio Coloma, a través de su cuenta en Twitter, adelantando que pedirá un informe al Ministerio de Salud.

OJO En el diario @La_Segunda del jueves del 4/11 en Dip Jackson reconoce q estuvo con el Dip Boric el MARTES A LAS 20:00

Osea la cuarentena no termina hoy en la noche, sino q mañana a las 20:00

Pediré urgente informe al Minsal y pronunciamiento de la mesa al iniciar sesión pic.twitter.com/LF87hvDqWH — Coloma Diputado (@Tono_Coloma) November 8, 2021

A él se sumó el exministro de Salud y candidato a senador por la región Metropolitana, Jaime Mañalich, quien también aseguró en Twitter que la cuarentena de Jackson termina el martes a las 20:00 horas, pese a que el reglamento no lo considera así.

No obstante, a través de la misma red social, el diputado del Frente Amplio aclaró los plazos que le comunicó la Seremi de Salud, agregando además que ha dado negativo en los dos últimos test PCR que se le aplicaron.

“Para tranquilidad de quienes me consultan: 1. Me hice dos exámenes PCR, ambos negativos (uno realizado por SEREMI). 2. Funcionarios de SEREMI de Salud, según la directriz oficial de la subsecretaría de Salud (27/09/21), me dijeron q hoy lunes 8/11 es mi último día de cuarentena”, tuiteó.

Para tranquilidad de quienes me consultan:

1. Me hice dos exámenes PCR, ambos negativos (uno realizado por SEREMI).

2. Funcionarios de SEREMI de Salud, según la directriz oficial de la subsecretaría de Salud (27/09/21), me dijeron q hoy lunes 8/11 es mi último día de cuarentena. — Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) November 8, 2021

Precisamente, habitualmente personal de la Seremi de Salud toma contacto telefónico con las personas que han sido consideradas contacto estrecho el último día de cuarentena, para confirmar que ya puede volver a las actividades presenciales, tal como lo relató Jackson.