Un sondeo de Panel Ciudadano-UDD anticipa una estrecha diferencia entre los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast, en una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En primera vuelta, “se aprecia cierto estancamiento de Boric en la carrera presidencial en torno al 22% a pesar de haber alcanzado un 26% en septiembre después del debate”, explican.

“Kast y Sichel siguen direcciones opuestas. En el caso del primero, a partir de octubre supera a Sichel y reduce la brecha que tenía con Boric, al punto de conseguir una diferencia en su favor de 3 puntos porcentuales en noviembre. En concreto Sichel cae 11 puntos porcentuales y Kast aumenta en 14 puntos porcentuales, lo que podría estar indicando una ampliación de su base de intención de voto”, relatan.

Los encuestadores advierten que incluso, existe una probabilidad de que Kast resulte ganador en primera vuelta. “Ello ciertamente dependerá del nivel de participación en la elección, específicamente de los grupos etarios de mayor edad”, detallan.

En tercer lugar, en el caso de Provoste no se aprecia un aumento significativo desde septiembre. Caso distinto es el de Parisi, quien de manera fluctuante en noviembre alcanza el 10% empatando con Provoste y Sichel, aunque superando a este último por un punto.

Choque de generaciones

La muestra revela que las preferencias por cada candidato se concentran en ciertos grupos etarios más que en otros. La principal fuerza Boric se encuentra entre los jóvenes entre 18 y 30 años, siendo 10 puntos porcentuales mayor al porcentaje total que obtiene. En el caso de Kast concentra su votación entre los mayores de 60 años, siendo las preferencias en ese grupo, 7 puntos porcentuales más que el total.

Segundas Vueltas

En un escenario de segunda vuelta, pronostican una reñida contienda, con Boric y Kast en un 33%, quedando la mayoría de los encuestados optando por “ninguno”, con el 34%.

Desde Panel Ciudadano-UDD advierten que “muchos factores pueden alterar los resultados en las próximas semanas. Por lo pronto, uno de ellos es el nivel de participación electoral. En efecto, no es lo mismo un nivel cercano al 50%, como, por ejemplo, el del plebiscito 2020 o una participación en torno al 43% de la elección gobernadores, alcaldes, concejales y convencionales en 2021. Todo ello también afectado por el abultado calendario de elecciones ocurridas en el último años. Más aún, frecuentemente las personas en los sondeos suelen responder positivamente a la pregunta de si irán a las urnas, no obstante, una fracción importante de ellas finalmente no vota, y dado que las preferencias entre ellos no necesariamente se distribuyen de manera homogénea, el efecto no tampoco es el mismo para cada candidato, luego los resultados pueden variar significativamente”.

En razón de lo anterior, recalcan, “la lectura de las estimaciones debe ser muy cautelosa así como también de las tendencia que se observen”.