Hay opiniones divididas en el Congreso, entre oficialismo y oposición, frente a la solicitud del Gobierno para extender el estado de Emergencia en la Macrozona Sur, instancia que requiere aprobación del Parlamento para renovarse.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, tras la muerte de un comunero en la provincia de Arauco, relevó la importancia de la extensión y, pese a que desde el oficialismo aseguran que es el deber del Estado, la oposición condena la militarización de la zona.

La diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, Catalina del Real, respaldó al ministro y fue clara en decir que el escenario en la Cámara será complejo, debido a que “la extrema izquierda siempre ha apoyado la violencia (…) entonces no me extrañaría que ellos no quieran prorrogar el estado de excepción”.

En contraposición, Emilia Nuyado, diputada del Partido Socialista de origen mapuche-huilliche, dijo que esta declaración es una pésima señal que demuestra que el Gobierno no ha entendido nada. Llama a la oposición a “no avalar una decisión asesina y racista, como la que determinó el Presidente de la República, de militarizar el territorio Wallmapu”.

Esta votación se da en medio de la disyuntiva por el destino de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, ya que desde la oposición están viendo la posibilidad de aplazar la sesión hasta el martes y, de ser así, no se podría ver la prórroga del estado de Excepción y éste terminaría por aprobarse por defecto.

Esto se da luego de que el martes, el Ejecutivo solicitará al Congreso la aprobación de una prórroga de la medida en las provincias de Bío Bío, Arauco, Malleco y Cautín.