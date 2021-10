Tras el punto de prensa de Sebastián Sichel, en que dejó en "libertad de acción" a miembros de Chile Podemos Más para apoyar al presidenciable republicano, José Antonio Kast, desde Evópoli -considerado por algunos como el partido más "progresista" de la derecha-, aseguraron que en caso de un escenario de segunda vuelta entre Kast y Boric no apoyarán una candidatura comunista. Sin embargo, lo anterior queda sujeto a lo que decida el consejo de la colectividad, sobre todo ante las diferencias en materia valórica con los republicanos. Por ahora, aseguraron que en primera vuelta siguen de la mano con Sichel.

En medio de la crisis que está viviendo Chile Podemos Más, miembros del pacto han asegurado que apoyarían al candidato republicano en caso de darse un balotaje entre él y Gabriel Boric, para evitar que el ex dirigente estudiantil llegue a La Moneda.

Así lo afirmaron desde Evópoli, que reconocen diferencias valóricas con el programa de José Antonio Kast, por lo que un posible respaldo se definiría a través del consejo nacional, mientras en el Partido Republicano estarían dispuestos a revisar la agenda política y económica, descartando transar los ejes cuestionados.

En un punto de prensa realizado este martes, el ex ministro de Desarrollo Social dejó en “libertad de acción” a los partidos políticos de la coalición para las elecciones presidenciales, acusándolos de “querer volver al pasado”.

En ese contexto, la vocera de campaña del ex ministro de desarrollo social, Katherine Martorell, afirmó que es totalmente “entendible que en una segunda vuelta no quisieran apoyar a Gabriel Boric como candidato a presidente”.

Evópoli aún con Sichel

En conversación con Expreso Bío Bío el presidente de Evópoli, Andrés Molina, en relación a la posibilidad de bajar la candidatura oficialista, afirmó que “en ningún momento, nunca, eso no se ha planteado”.

Molina aseguró que la reacción del partido ante la baja de Sichel en las encuestas ha sido todo lo contrario: “Tenemos una gran posibilidad todavía, esta no es la mejor foto, pero tenemos la misión de liderar ese cambio”.

Y en caso de un enfrentamiento en segunda vuelta entre Kast y Boric, deslizó que el apoyo iría al candidato de derecha. “Como Evópoli están muy claros que no van a votar por Boric, porque están muy lejos de entregarle el país a un candidato comunista“, sentenció.

Más tarde el presidente del partido, en Radio Pauta fue más allá y aseveró que “si llega a pasar José Antonio Kast a la segunda vuelta, Evópoli va a votar por Kast“.

Diferencias valóricas

Sin embargo y a pesar de sus dichos, en Evópoli aseguraron que en ese escenario tomarán una decisión a través del consejo de la colectividad, por las diferencias en materia valórica con los republicanos.

La secretaria general del partido, Luz Poblete, detalló las diferencias programáticas. Según ella, Kast “propone la eliminación del ministerio de la mujer y la libertad individual de ejercer la decisión de unirse por amor a otro sea del género que sea“.

En el equipo republicano en tanto, aseguraron que “son los partidos” quienes deben abrirse a los candidatos y no los presidenciables ceder ante estos. Si bien el ex UDI podría modificar propuestas políticas y económicas en su programa, no permitirá cambios valóricos.

Así lo señaló la vocera de campaña de Kast, Macarena Santelices.

Desde el comando de Kast, justificaron además la propuesta de eliminar ministerios, que apuntaría a “reducir el gasto del sistema público“, en favor de la ciudadanía.

Descuelgue UDI

La crisis en Chile Podemos Más comenzó hace poco más de una semana, cuando algunos personeros del partido de la Unión Demócrata Independiente deslizaron su favoritismo hacia Jośe Kast en desmedro de Sebastián Sichel.

Fue en ese escenario que el candidato oficialista les dio “libertad de acción”, lo que acrecentó las críticas por parte de algunos parlamentarios de derecha que incluso aseguraron que el candidato es un “caballo de Troya” de la centro-izquierda.

Este jueves, los roces entre miembros de la UDI y el aspirante a La Moneda oficialista se acrecentaron, cuando un grupo de militantes enviaron una carta a la directiva del partido, para informarles que respaldarán al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en las próximas elecciones presidenciales.

Entre los firmantes destacan el ex alcalde de Colina y actual delegado presidencial de la provincia de Chacabuco, la ex alcaldesa de Recoleta, Sol Letelier, y el concejal de Estación Central, Ivo Pavlovic.