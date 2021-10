La fase de Cuarentena desapareció al terminar el Estado de Excepción Constitucional, siendo reemplazada por la de Restricción. Si bien no hay problemas al movilizarse al interior de la comuna, disminuyen los aforos y son menos las actividades permitidas. El Pase de Movilidad sigue siendo un instrumento vital para asistir a restaurantes o gimnasios.

La comuna de Retiro, en la región del Maule, inaugurará la fase de Restricción del nuevo Plan Paso a Paso. Éste es uno de los tantos cambios que se concretarán el miércoles 27 de octubre, a partir de las 05:00 horas.

Dentro de las últimas modificaciones anunciadas, toda la región Metropolitana retrocederá a fase 3. Esta mañana, el Minsal informó 929 nuevos casos de coronavirus en esta zona, con una positividad PCR del 3,53%.

Desde comienzos de este mes, al terminar el Estado de Excepción Constitucional por la emergencia sanitaria, desapareció la etapa de Cuarentena, siendo reemplazada por la de Restricción.

En este nuevo paso siguen habiendo restricciones de aforos y funcionamiento de establecimientos; no así en cuanto a la movilidad dentro de la propia comuna.

A continuación, conoce los aforos y actividades permitidas en etapa de Restricción:

1. Reuniones en residencias particulares

– Máximo de 5 personas.

2. Atención presencial al público

– Ejemplos: comercio, museos, parques de diversiones ferias laborales.

– Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 12 m².

3. Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

– Se permite sólo espacios abiertos.

– Asistentes deben contar con Pase de Movilidad.

– Separación de 2 metros entre bordes de las mesas.

– Máximo de 2 personas por cada mesa.

4. Actividades en gimnasios y similares

– Se permite sólo espacios abiertos.

– Asistentes deben contar con Pase de Movilidad.

– Separación de 2 metros entre máquinas.

5. Actividades sin interacción entre asistentes

– Ejemplos: seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros y circos.

– Deben tener ubicación fija durante toda la actividad con 1 metro de distancia entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos.

5.1. Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

– Lugar abierto: 20% del aforo total definido. Máximo 50 personas con Pase de Movilidad.

– Lugar cerrado: prohibido, a excepción de funerales y cultos religiosos.

– Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

5.2. Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

– Ubicación de asistentes permanente y a 1,5 metro de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 8 m².

– Lugar abierto: 25 o 50 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

– Lugar cerrado: prohibidos, a excepción de funerales y cultos religiosos.

6. Actividades con interacción entre asistentes

– Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

– No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 metro de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

– Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 10 m², sólo en espacios abiertos y con máximo 10 personas.

– Sólo con Pase de Movilidad.

– Prohibidas en residencias particulares.