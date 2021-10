En una actividad durante su visita a Madrid, la capital de España, la presidenta del Senado, Ximena Rincón, abarcó distintos temas relativos a la contingencia nacional. Se refirió a la medida cautelar de prisión preventiva como un tema a revisar, que no se ha implementado de la manera correcta por parte de tribunales. También alabó el proceso constituyente en Chile, el cual calificó como "ejemplar" y detalló que es mirado por todo el mundo. En ese sentido, manifestó su visión sobre el sistema bicameral que tiene Chile, el cual según ella debería mantenerse, ya que no ve razones para que sea cambiado en una nueva constitución. Y finalmente, habló sobre la crisis migratoria que atraviesa no solo el país, si no que también toda América Latina.