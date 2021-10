Tras cumplirse el segundo aniversario del estallido social, Gabriel Boric llamó a no caer en las provocaciones de quienes "no quieren transformaciones". Según la última encuesta Cadem, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad se ubica en el segundo lugar en la carrera hacia La Moneda (20%), tras la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast (21%).

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió al segundo aniversario del 18-O y llamó a no caer en “provocaciones” de quienes están en contra de las “transformaciones”.

“Han pasado dos años desde que las chilenas y chilenos dijeron basta a una cultura de abusos, injusticias y desigualdad“, señaló el diputado de Convergencia Social.

En esa línea, agregó que “por eso, porque la fuerza del pueblo chileno es la unidad y no la violencia, hago un llamado a no caer en las provocaciones de quienes quieren echar el tiempo atrás para que no haya transformaciones”.

Asimismo, aseguró que su sector va en la línea de los cambios “con paz y gradualidad”.

Denuncia contra Karla Rubilar

El abanderado presidencial también tuvo palabras para la denuncia realizada en contra de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, quien habría utilizado recursos públicos para favorecer la campaña a diputado de su pareja, Christian Pino.

“Es una muestra más que este Gobierno ha borrado el límite entre lo que es la función pública y el apoyo a candidaturas que lo favorecen”, dijo.

Boric añadió que “como ha pasado con sus dos candidatos presidenciales, Sichel y Kast, hoy día lo vemos en el caso de la ministra Rubilar apoyando con recursos públicos a su pareja”,

Finalmente, instó al Gobierno a entender que “hoy día está en juego la confianza de la ciudadanía en la política y las instituciones y eso es justamente lo que nosotros representamos y esperamos recuperar”.

Resultados de encuestas

La última encuesta Cadem relegó a Boric al segundo lugar en la carrera hacia La Moneda. Con un 20%, es superado por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien llega al 21%.

El vocero de Boric, el diputado Giorgio Jackson, aseveró que “no nos guiamos por las encuestas, más aun cuando el día de ayer recibimos dos encuestas contradictorias, con resultados distintos, pero con una clara tensión entre dos fuerzas en juego: una, la del rechazo, la que quiere retroceder, y otra, la del apruebo, donde se quieren transformaciones con estabilidad”.

“Por eso, nosotros creemos que la mayoría del pueblo de Chile hoy quiere optar por esa segunda opción, la opción de aprobar los cambios, de mantener esa línea de transformaciones para tener un mejor vivir”, expresó el parlamentario de Revolución Democrática.