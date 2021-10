La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, se refirió a la demanda que enfrenta su esposo, Mauricio Olagnier, por una licitación de Junaeb, cuando era jefe del Departamento de Logística.

Según publicó La Tercera, el proceso inició en 2017, cuando Contraloría inició un juicio en contra de dos exfuncionarios de la Junaeb, Nelson Hadad Abuhadba y Mauricio Olagnier Tijero, para que restituyan $ 859.718.142, por fallas en el diseño, producción y distribución de la TNE para estudiantes que no cumplían con los requisitos para el beneficio.

Al respecto, durante el debate de Archi realizado esta mañana, la senadora fue consultada por la situación, ante lo cual respondió que “es bien curioso, la candidata soy yo, no mi marido”.

“Me imagino, y debo suponer, que fueron a buscar a los paraísos fiscales y no encontraron nada, fueron a buscar a un financiamiento ilegal de la campaña y no encontraron nada, y bueno, estas son cosas que se explican por el clima de polarización de la campaña”, criticó.

Al mismo tiempo, agregó que “yo estaba en conocimiento de esta situación, mi marido trabajó 7 meses en la Junaeb. No fue director, no fue jefe, no tomaba las decisiones. Era un coordinador, un funcionario a contrata. Esta decisión se tomó en febrero del 2017, él estaba haciendo uso de su feriado legal del 2 al 27, no estaba ni siquiera en la zona”.

“Y me parece muy importante y agradezco que haya surgido esta publicación, porque espero, así como tantos chilenos y chilenas, en donde estos largos juicios se extienden, aquí ni siquiera ha habido sentencia de primera instancia, se han suspendido producto de la pandemia y anteriormente también, la posibilidad de que se puedan presentar testigos”, añadió.

Respecto de si este hecho afecta su candidatura, la senadora DC recalcó que “no, todo lo contrario. Uno se pregunta si las mujeres tenemos que responder por los actos de los maridos”.

“Me alegro muchísimo de que hoy pueda surgir esto porque da cuenta durante todos estos años que ha estado esta situación y no se ha movido la causa, da cuenta que nosotros, yo primero como diputada y luego como senadora, nunca he utilizado ningún privilegio, ni un tráfico de influencia para que esta situación siquiera fuera vista”, enfatizó.