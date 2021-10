Las preferencias presidenciales espontáneas siguen mostrando a Gabriel Boric consolidado en el primer lugar con 26%, según la medición realizada entre el 1 y el 5 de octubre de 2021 a través de un panel online,.

La novedad viene de la mano de José Antonio Kast quien sube 9 puntos porcentuales respecto del mes pasado, alcanzando el 17% de las preferencias y desplazando del segundo lugar a Sebastián Sichel (quien cae 4 puntos y queda en 15%).

Por su parte, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, se mantiene en cuarto lugar, obteniendo el 11% de las menciones.

Mucho más atrás aparecen Franco Parisi con 5% de las menciones, Marco Enríquez-Ominami (3%), Daniel Jadue (quien está fuera de competencia) con un 2% y el candidato presidencial de Unión Patriótica, Eduardo Artés, con el 1% de las menciones espontáneas.

Imagen Positiva

En tanto, por tercera medición consecutiva, la imagen positiva de los y la candidata la sigue encabezando Gabriel Boric, pese a bajar -por segundo mes consecutivo- 2 puntos (36% de imagen buena y muy buena).

La noticia, nuevamente, la entrega José Antonio Kast quien sube del cuarto al segundo lugar, con un 27% de imagen buena/muy buena (10 puntos más que en agosto). Esta alza coincide con un descenso en la imagen positiva de Sebastián Sichel, quien alcanza 24% en este indicador, 7 puntos menos que en agosto.

Provoste mantiene los mismos números que el mes anterior y se ubica cuarta (23%) seguida de Artés (16%) y ME-O (15%).

Cerrando la lista está Franco Parisi quien pasa del cuarto lugar en agosto al último lugar en septiembre, obteniendo 6 puntos menos que el mes anterior y alcanzando sólo un 14% de imagen positiva.

El rechazo

No obstante, el crecimiento obtenido por JAK en la presente medición y el descenso en las preferencias del candidato Sebastián Sichel, al consultarles a los encuestados “a cuáles candidatos no les darías tu voto en ningún caso”, los resultados son menos auspiciosos para el candidato del Partido Republicano: un 50% no le daría su voto en ningún caso.

Caso contrario para Sebastián Sichel quien es el que menos rechazo produce entre los candidatos presidenciales (sólo un 23% no lo votaría nunca), posición que comparte con Yasna Provoste en este indicador (23%). Los sigue el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con un 27% de personas que no votarían por él en ninguna ocasión.

Por el contrario, en el caso de aquellos candidatos a los cuales las personas sí considerarían darle su voto, Gabriel Boric lidera con el 34% de consideración, seguido de Sebastián Sichel (24%), JAK (22%) y Provoste (21%).

Convención Constitucional

En su tercer mes de funcionamiento, la Convención obtiene dos puntos porcentuales menos de aprobación que en agosto, alcanzando un 28%. En tanto que la desaprobación sube 7 puntos y llega a 56% en septiembre.

Comparativamente, la Convención es la segunda institución política con mayor aprobación ciudadana detrás de las Municipalidades, superando al Gobierno, al Congreso y a los Partidos Políticos.

Cabe destacar el repunte de las policías en la presente medición. Por una parte, la PDI sube 8 puntos su aprobación alcanzando el 46% (obteniendo el primer lugar de este listado). Similar a lo que ocurre con Carabineros de Chile, quienes pasan de un 27% de aprobación en agosto a 34% en el mes de septiembre, quedándose con el tercer lugar de la lista.

Volviendo sobre la Convención, se sigue constatando que el juicio sobre su labor está polarizado entre quienes se identifican con distintas tendencias políticas. Mientras el 69% de quienes se identifican con la izquierda la aprueban, sólo un 4% de la derecha piensa lo mismo. Inversamente, entre quienes se identifican con la derecha, el 90% desaprueba su funcionamiento y sólo un 20% de la izquierda lo desaprueba.

Por otra parte, entre los identificados con el centro y los sin identificación política, hay más desaprobación que aprobación. Ambos grupos con un 57% de desaprobadores.

Se constata que las/os constituyentes con mayor conocimiento son, en primer lugar, Beatriz Sánchez (90%) y Marcela Cubillos (90%), seguidas de las constituyentes de los pueblos originarios Elisa Loncón (85%) y la machi Francisca Linconao (77%).

Respecto de los constituyentes con menor conocimiento de este listado, empatan en la última posición la convencional del Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda y el periodista independiente, con cupo de Partido Liberal, Patricio Fernández.

También se consultó, entre quienes conocían a los constituyentes, cuál de ellos/as ha tenido el mejor desempeño. Los resultados muestran que la presidenta de la mesa directiva, Elisa Loncón, obtiene holgadamente el primer lugar con un 32%, seguida por el vicepresidente de la misma instancia, Jaime Bassa (17%). El tercer lugar lo obtiene Teresa Marinovic con un 14% de las elecciones.

En cambio, quienes obtienen una menor valoración sobre su desempeño son Patricio Fernández (1%), Bárbara Sepúlveda (2%) y el exalmirante Jorge Arancibia (3%).

Aprobación del Gobierno

Al igual que el mes anterior, el presidente Sebastián Piñera completó septiembre con una aprobación del 16% de la población. Su desaprobación, en tanto, también se mantiene en un 73%. El Gobierno, por su parte, cuenta con una aprobación del 16% y una desaprobación del 76%.

En cuanto a la percepción de la economía, por primera vez desde septiembre de 2018 -previo al Estallido Social- quienes consideran que su situación económica personal es buena (21%) superan a quienes estiman que ésta es mala (20%). Sin embargo, esta mejoría tiende a atenuarse si se proyecta a un año. Si bien el mes pasado un 29% consideraba que su situación personal mejoraría a 12 meses (el mejor indicador desde el estallido), en septiembre esta expectativa volvió a contraerse, cayendo cinco puntos porcentuales y alcanzando un 24%.

En una línea similar, el juicio negativo respecto de la situación económica actual en el país vuelve a retroceder (tras cuatro meses a la baja). Si bien no es significativo, un 32% considera que la situación actual es mala, 2 puntos más que en agosto.