Desesperados se encuentran los familiares de una adolescente de 14 años, de quien no han tenido noticias luego de que abandonara la residencia Rimanakuy, en La Serena, la tarde del sábado 2 de octubre. La menor había sido ingresada al centro de protección por problemas de consumo de drogas.

Su padre y la abuela de la menor, relataron el drama que viven como familia y cómo la situación se les escapó de las manos, llevando incluso a la menor de edad a dejar el colegio.

Según afirman, hasta el año pasado era una niña tranquila que asistía a clases y que participaba incluso de grupos folclóricos, que eran su gran motivación. Sin embargo, afirman que la adolescente tuvo un cambio radical tras conocer a un sujeto de 20 años, que tendría una serie de antecedentes delictuales y quien la habría introducido al consumo de droga.

“Hemos llamado a todos lados que la busquen y la vuelvan a internar, porque a nosotros se nos escapó de las manos. Incluso hoy (ayer) regresé a mi casa y la encontré sin nada, me habían robado todo. Lo más seguro es que ellos entraron y se llevaron las cosas”, relata su papá.

La abuela de la menor sostiene que tras presentar los antecedentes que habían vivido con la adolescente, desde el exSename se determinó su ingreso a la residencia Rimanakuy en La Serena, el pasado 29 de septiembre.

La menor de 14 años alcanzó a estar en el recinto sólo hasta el sábado 2 de octubre, cuando en un descuido de los encargados, escapó del lugar.

“Se fugó con otras dos chicas, no sé si a las otras dos las han encontrado. Lo que más molesta es que no han entregado ningún tipo de información sobre lo que verdaderamente pasó. El día domingo en la noche recién me avisaron que el sábado, a las 14 horas, se había escapado”, comentó.

La mujer señala que desde la residencia lo único que le dijeron era que no se preocupara, que estaba con orden de búsqueda a nivel nacional tanto de la PDI como de Carabineros.

La tutora legal relata que la menor a veces se escapaba y se quedaba a vivir en la calle, pero ellos iban y la buscaban para traerla de regreso a su casa.

“Ella abandonó el colegio este año, varias veces intentamos obligarla para que ingresara a clases online, le dieron muchas oportunidades, como era un colegio de monjas, pero ella nunca cumplió”, relata.

“Realmente no sé qué pasó con ella y esto coincide cuando conoció a este personaje por las redes sociales. Se comenzó a escapar de madrugada en plena pandemia, pero avisaba que estaba bien y la salíamos a buscar y la encontrábamos”, agregó.

La abuela asegura que con el correr de los meses la relación con ella se fue complicando más y más, llegando incluso a agredirla. “Por eso se buscó apoyo y se logró que ingresara a esta residencia donde la iban a ayudar, pero desapareció de ese lugar y no sabemos cómo estará”, señala la familiar.

Trabajo con las menores

Desde la residencia Rimanakuy, que alberga a más de una decena de niñas y es administrada por el Hogar de Cristo, reconocen que la menor se fugó desde el recinto, pero a diferencia de lo que relata la abuela, afirman que sería en solitario y no con otras jóvenes.

Al respecto, Rodrigo Varas, subdirector de operación social del Hogar de Cristo, manifestó que las niñas llegan al recinto por medidas de protección y efectivamente vienen con un importante daño psico-social, por lo que algunas presentan resistencia al ingreso y realizan “abandono” del recinto.

“Por protocolo, cuando existe vínculo familiar, le avisamos a ellos de la situación que están viviendo, también a los Tribunales de Familia, Carabineros y a Mejor Niñez (nuevo servicio para la protección de niños, niñas y adolescentes). La familia es la prioridad para poder informar una situación de abandono”, sostiene Varas.

El representante del Hogar de Cristo insiste que por protocolos ellos deben hacer las denuncias en las primeras 24 horas. “Debemos recordar que no es un recinto que tenga un perímetro de cierre como punitivo, es una casa, que busca dar condiciones de hogar mientras se apoya psicosocialmente la situación que ellas están viviendo”, aclaró.

Varas indica que en este caso la menor de edad llevaba un par de días cuando se produjo el “abandono” de la residencia y están haciendo todas las gestiones para que pueda ser ubicada y regresar para entregarle el apoyo necesario.

“Toda la situación multiproblemática que pueda tener una chica es abordado por los profesionales de la residencia como son los asistentes sociales y sicólogos, además de contar con una red de apoyo que existe para la especialización que se requiera, tanto en salud mental, como consumo problemático y cualquier otro tipo de vulneración de derechos”, finalizó Varas.

Apoyo de familia y colegio

El sicólogo Sergio Muñoz, especialista en adolescentes, indica que el consumir drogas durante la adolescencia puede interferir con los procesos de desarrollo del cerebro.

“También puede afectar la toma de decisiones. Es más probable hacer cosas riesgosas, como tener sexo sin protección y conducir peligrosamente”, explica.

Muñoz agrega que para los menores en la situación de esta joven debería existir una intervención y apoyo desde los distintos organismos y estamentos como la familia, el colegio e instituciones preocupadas de la niñez.

“Principalmente la familia no puede llegar y desligarse de ella, tampoco el colegio, que debe estar apoyando siempre”, indica el profesional.