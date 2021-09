La Comisión de Constitución de Diputados y Diputadas comenzó con una hora de retraso a discutir y votar en particular las 10 indicaciones al proyecto del cuarto retiro a los fondos de pensiones.

Una comisión marcada por la incertidumbre por los apoyos a cada una de las indicaciones, sobre todo las que tienen que ver con los impuestos relativos al ingreso las personas. Y también los que consideran quienes tienen rentas vitalicias.

Esto porque hay dudas en las propias fuerzas de oposición respecto del efecto que podría tener en el proyecto de ley. Incluso preocupan las presiones externas e internacionales que podrían tener que ver con las compañías de seguro y el apoyo a las rentas vitalicias.

Por contra parte, el tema de los impuestos también divide a quienes aseguran que no solo no es efectivo, si no que termina perjudicando a la clase media.

Por lo que es posible que durante esta jornada se apruebe el texto base al cuarto retiro, pero no se aprueben ninguna o muy pocas indicaciones de las 10 presentadas, que comenzaron a discutirse solo en instantes en la comisión.

Retraso de la discusión e indicaciones fuera de plazo

Aun que la discusión estaba en tabla para comenzar a las 15:00 horas, el presidente de la mesa, Carlos Ilabaca, señaló que a petición del ministro de Justicia, Hernán Larraín, se comenzó primero a discutir el proyecto que genera una prorroga de 60 días para mantener el régime de justicia en el contexto de pandemia de Covid19.

Esto significa en la practica que retrasó cerca de una hora la discusión del cuarto retiro.

Además la Comisión de Constitución aceptó dos indicaciones fuera de plazo para el proyecto de los diputados Carolina Marzan y Matías Walker, a pesar de que el plazo para presentarlas venció el pasado 15 de septiembre.

Puedes seguir en VIVO la discusión a continuación: