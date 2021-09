Este martes, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece el 17 se septiembre como feriado irrenunciable. Sin embargo, todavía debía pasar a la Sala para ser discutida.

En esa línea, el diputado Gabriel Silber (DC), autor de la iniciativa, solicitó a los jefes de comité ponerla en tabla. No obstante, no se logró acuerdo y la medida no pudo ser debatida, por lo que terminó por caerse.

Hoy, en un nuevo intento, el parlamentario volvió a pedir que se pusiera en tabla, pero también fue rechazado. “Ayer, en reunión de comité, la UDI bloqueó este proyecto (…), y hoy lo hace en la Sala”, señaló Silber. Por otra parte, también apuntó contra el Partido Republicano por el estancamiento del feriado irrenunciable.

El fracaso de la iniciativa tiene que ver con el estrecho margen de los plazos, ya que restan menos de 10 días para el 17 de septiembre y los parlamentarios ocuparán la próxima semana para trabajar en sus respectivos distritos y circunscripciones.

Sin embargo, el diputado de la Falange dijo “el proyecto sigue su curso y se va a votar igual, porque está concebido de forma permanente, no solo para este fin de semana de Fiestas Patrias. Eso genera una derrota respecto al compromiso que teníamos con los trabajadores”.

“Uno siente una frustración. Tenía mi compromiso con cientos de miles de trabajadores del sector retail, de supermercados y gran comercio de poder tener derecho a descanso durante estos tres días. (…) Esto fue impedido por sectores que a toda costa quieren asegurar que malls y grandes comercios funcionen esos días”, agregó.