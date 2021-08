La Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) asegura que no cuentan con los recursos necesarios para implementar la ley de entrevista vídeo grabada para menores de víctimas de delitos sexuales.

Según señalan los trabajadores y dirigentes del órgano persecutor, se ha asumido esta ley sin recibir los recursos suficientes para garantizar el mejor desempeño. La ley 21.057 tiene como principal fin regular la realización de entrevistas hacia menores de 18 años con el objetivo de evitar la victimización de NNA.

Desde el directorio de Fenamip lamentan una vez más que el Ministerio Público no los escuche y asuma una nueva tarea sin contar con la inyección de personal y recursos tecnológicos necesarios para garantizar el cumplimiento primordial, que es evitar la revictimización de los menores de edad.

Además, los trabajadores indicaron que el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, no se presentó en la reunión telemática realizada hace unos días, y a su vez dispuso la presencia de asesores que no cuentan con las facultades resolutivas respecto a las críticas que ellos plantean.

No obstante, en dicha instancia, los integrantes de la cartera de Justicia, reconocieron que no abordaron en su totalidad aspectos relacionados a la operatividad de esta normativa, y que efectivamente no hubo participación de los gremios del Ministerio Público en la etapa de diseño de esta ley.

Finalmente, los funcionarios remitieron un oficio al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, manifestando su crítica a la aplicación de esta normativa sin haber recibido respuesta hasta la fecha. Junto a esto, los representantes de los trabajadores del Ministerio Público, se mantienen atentos a la ejecución de esta ley a nivel nacional.