Esta semana el abogado Daniel Stingo, integrante de la Comisión de Presupuesto de la Convención Constitucional, dio bastante de qué hablar luego de emitir opiniones respecto a un escenario austero de la instancia, indicando que existían colegas suyos sin medios para almorzar.

Algunas de sus frases eran que “No todos tienen para almorzar, no nos han pagado nada”, a lo que sumó que “funcionamos en la medida que haya trabajo. Para venir a sentarse aquí, prefiero estar con mis hijos”.

El pasado miércoles, en conversación con Chilevisión Noticias, el convencional se refirió a la situación, asegurando que se trató de un video editado.

“Es un video que algún canalla editó. Tomó frases de varios constituyentes hechos en las salas, el plenario y en comisiones, pero no son declaraciones a la prensa. Editó y puso frases saltadas solamente con el ánimo denostar”, expresó.

Respecto a su primera apreciación, Stingo aseveró que quiso hacer visible la situación por la que pasaban algunos convencionales, que no tenían dinero por falta de ingresos.

“A la derecha le dio con que había que ser austeros en esta comisión de presupuesto, y entre otras cosas dije que era bastante austero que nosotros almorzáramos un sándwich que nos entregaban y lo comiéramos en las escalinatas del ex Congreso”, indicó.

“Después insistieron y ahí dije ‘para un poquito’, porque en el fondo aquí hay gente que no tiene plata y no nos han pagado. (Hubo) gente que le llevó comida preparada en bolsas a la gente de la Lista del Pueblo (…) porque no tienen plata”, agregó.

“Les hice ver a la derecha que ellos sí tienen plata, pero no todos tienen plata (…) llegó gente a la convención de todas las realidades”, cerró en ese punto.

Respecto a la segunda afirmación que salió a la luz, el abogado dejó entrever que fue sacado de contexto.

“En un momento determinado, el coordinador estaba fijando cuándo se iba a dar el trabajo y él proponía como cuatro horas en las tardes, todos los días”, aseguró.

“Dije sí, está bien, pero trabajemos en medida que tengamos pega, porque ahora ni siquiera había salido el oficio a la Cámara de Diputados o el Senado para reunirnos con ellos y ver su administración interna en presupuesto. Tampoco habíamos recibido de vuelta el oficio de la secretaria técnica y de la Seggres, que es la que tienen la asignación de los fondos”, añadió.

“(Entonces) dije en tono de broma: ‘oye, prefiero estar con mis hijos que estar trabajando acá cuatro horas’ cuando no teníamos pega”, cerró.