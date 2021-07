La noche del miércoles se realizó un nuevo debate entre los candidatos de las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad, la carta el Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, y el del Frente Amplio, Gabriel Boric.

El debate realizado por el canal La Red, tuvo como principal momento, cuando el periodista invitado, Santiago Pavlovic, le preguntó a Boric por el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), que reconoció padecer hace algunos años.

“Yo me he enfrentado a situaciones de alto estrés, en particular desde octubre del año pasado. Y hoy día una campaña presidencial que es dura, que es intensa, que no para, que tiene ataques permanentes, pero también muchos buenos momentos. Es una campaña difícil, pero estoy bien, estoy contento, estoy esperanzado y creo que la vamos a sacar adelante”, respondió.

“Yo no me siento incómodo con la pregunta, de hecho te la agradezco. Es bueno que en Chile se hable de salud mental, ha estado muy estigmatizada, y muchas veces es una procesión que se termina llevando por dentro, porque no se ve. Muchas veces genera una cantidad de prejuicios que además se utilizan como insultos. Con eso tenemos que terminar así que debatamos de esto es tremendamente importante”, añadió.

Situación de La Aracucanía

Otro tema que marcó la jornada fue la situación en la región de La Araucanía, donde Daniel Jadue destacó la elección de Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constitucional y que se revisarán la situación de los terrenos en La Araucanía y aseguró que la situación de La Araucanía es comparable con Palestina.

“Nosotros no podemos pretender ser un Estado plurinacional, intercultural y plurilingüe, que no repare y pague una deuda histórica con los pueblos originarios. La mayoría de los terrenos que están en discusión hoy día son lo que surgieron de la contrareforma hecha en dictadura, y eso es algo que tenemos que revisar”, aseguró.

Además, tanto Jadue como Boric coincidieron en que se deberán realizar expropiaciones de terreno, las cuales además se deberá coordinar con las propias comunidades.