El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a los incidentes que se registraron durante la primera sesión de la Convención Constitucional.

La autoridad indicó que “grupos violentos tuvieron su primera aproximación lamentablemente a la actividad violenta, delictual, en Alameda con Ahumada. Ese fue el primer punto donde pudimos ver escaramuzas”.

Delgado aseguró que en los anillos perimetrales para cortar o desviar el tránsito, inicialmente habían carabineros territoriales, o sea, carabineros de las comisarías.

Asimismo indicó que en Alameda y Ahumada se hizo un perifoneo, pero en Bandera con Compañía “un grupo violento no solamente quiso, sino que logró derribar las barreras que estaban ahí para generar ese anillo de protección. Estamos hablando de aproximadamente tres cuadras del excongreso.

Ante lo anterior, explicó el titular de Interior, aparece “personal COP (Control de Orden Público) de Fuerzas Especiales y todo indica que son personas que no renuncian a la violencia, son personas que, me da la intención, no les interesa lo que ocurra en esta primera ceremonia”.

“Lo que vemos hoy día son personas que no entienden que la ruta democrática constitucional sigue en marcha, no la respetan y quisieron llegar tal vez a las mismas puertas del excongreso”, agregó.

Para finalizar, aseguró que la planificación para mantener el orden público se llevó a cabo y que éste misma decía que “si habían hechos delictuales íbamos a actuar. A eso jamás vamos a renunciar”.

Es preciso indicar que producto de los incidentes la sesión se debió suspender por varios minutos, ya que algunos constituyentes solicitaron paralizar la ceremonia hasta que se terminara con “la represión”.