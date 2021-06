El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió al debate entre Gabriel Boric (FA) y Daniel Jadue (PC) realizado anoche en CHV/CNN Chile, criticando la advertencia del diputado al Presidente Sebastián Piñera.

Boric aludió al estallido social y afirmó que “sepan que, a quienes sean responsables, los vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las de la ley, así que, señor Piñera, está avisado”.

El portavoz de La Moneda argumentó que “sobre el debate de anoche efectivamente yo lo vi y entiendo que esa fue como una conversación entre amigos, yo no vi que había mucha diferencia entre ellos y lamentablemente ninguno de ellos fue tajante en condenar las violaciones sistemáticas a los DDHH que ocurren en países que son cercanos ideológicamente a ellos como Venezuela, Nicaragua, Cuba y podría contar un sinfín”.

“El único que hizo una diferencia al respecto fue precisamente el diputado Boric, que también condenó a la dictadura de Nicaragua y en eso obviamente vale el punto de decir que ya estamos en un momento que debe haber un estándar único”, agregó Bellolio.

“Y cuál ese ese estándar: no es compatible con la democracia una dictadura, es lo contrario y cada vez que haya una violación a los derechos humanos tiene que ésta ser rechazada, ya sea en el pasado, en el presente o en las que pueda haber en el futuro”, añadió.

“Sin embargo, lo que hace el diputado es un truco retórico, porque en una democracia, como bien sabe él, quienes investigan las eventuales violaciones a los DDHH son la fiscalía y tribunales, no los candidatos”, enfatizó.

“Por tanto, si es que en Chile ocurrieron, nosotros vimos que hubo lamentables sucesos algunos que fueron abusos y eventuales violaciones a los derechos humanos tienen que ser investigados por la fiscalía y luego sancionadas por los tribunales para que ninguna de esas causas quede en impunidad”, expresó Bellolio.

Por lo mismo, Bellolio dijo que “nosotros no vamos a caer en esta lógica de truco retórico que pretende amenazar con justicia. No, no, la justicia no amenaza, la justicia se hace y se cumple, y en una democracia se hace con los fiscales que investigan y la justicia es la que sanciona, no los candidatos”.