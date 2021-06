Este lunes, el Gobierno retomó el Comité Político Ampliado con los partidos de Chile Vamos, instancia marcada por los malos resultados del conglomerado en la elección de gobernadores regionales de este domingo.

Al respecto, el presidente de Evópoli, Andrés Molina, señaló que “esto no fue algo novedoso. Todos anticipamos este escenario, que se veía la posibilidad de tener uno, dos o tres gobernadores, dado justamente que el 18 de octubre todas aquellas personas que trabajaban en el Gobierno debían el 24 de octubre salirse del Gobierno, un año antes de este desafío”.

“Ellos tomaron la decisión de no salir del Gobierno. No salieron ministros, subsecretarios, intendentes ni gobernadores por mantenerse en el Gobierno en un momento muy difícil y, por lo tanto, los liderazgos de la centroderecha no estuvieron disponibles”, agregó.

Además, el timonel de Evópoli afirmó que “ninguno de nosotros tenían una pretensión mayor en esto (…) Hemos cometido errores y, en alguna medida, la gente nos ha dicho no a nosotros”.

Molina afirmó que la responsabilidad de este fracaso es de los partidos políticos, del Gobierno y de muchas personas que no están yendo a votar. En ese sentido, dijo que “cuando se habla de una responsabilidad del Gobierno, se parte hablando del Presidente”.

Cabe recordar que sólo en la región de La Araucanía triunfó un candidato de Chile Vamos. Se trata de Luciano Rivas, quien se impuso con un 58,21% al abanderado del PPD, Eugenio Tuma.

El presidente del Partido Regionalista Independiente (PRI), Rodrigo Caramori, sostuvo que “Chile Vamos no ha tenido la capacidad de hacer contrapeso a las decisiones que ha tomado el Presidente o de alinearnos cuando concordamos en que sus ideas son interesantes para el país”.

Sobre el Comité Político Ampliado, el timonel del PRI dijo que “lamentamos que nuestra coalición haya renunciado a la idea de hacer política (…) No hubo ninguna autocrítica, no hubo ningún plan de acción a futuro, por lo tanto, todo sigue de la misma manera”.

La última vez que se reunió este grupo, conformado por los ministros de Estado del comité político de La Moneda más representantes de los partidos del bloque, fue el 9 de julio del año pasado.

La instancia se quebró luego que representantes del oficialismo apoyaran la idea de legislar del primer retiro de fondos de las AFP, lo que era fuertemente rechazado por el Ejecutivo y que llevó a La Moneda a suspender la instancia de forma indefinida.

Extensión del Estado de Excepción Constitucional

En esta instancia también se habló de una posible extensión del Estado de Excepción Constitucional. Al respecto, el presidente de Evópoli dijo que plantearon ciertas garantías para aprobar esta medida. Entre ellas, un plan que ayude a las pymes que se han visto golpeadas producto de la pandemia.

“En la medida en que le entreguemos estas herramientas al Gobierno, tiene que haber un compromiso de tal manera que en muchos casos, en el sur por ejemplo, emprendedores que no tienen la oportunidad de trabajar en sus terrazas, puedan trabajar al interior de sus restoranes”, sostuvo.

En cuanto al toque de queda, Molina asevero que “en los lugares que no hay cuarentena debería tener una diferencia con respecto a los demás lugares, por lo tanto también pedimos eso”.