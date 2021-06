Chile atraviesa uno de los momentos más difíciles de la pandemia, con más de 45 mil casos activos y superando la barrera de los 30 mil muertos desde el inicio de la emergencia sanitaria.

En el caso de la región Metropolitana, todas las comunas retrocedieron a cuarentena producto de la gran cantidad de casos que se registran. Más de 21 personas de esta zona se encuentran en condiciones de propagar la enfermedad.

Al respecto de esta medida, el doctor Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sótero del Río y Master en Salud Pública, señaló a Radio Bío Bío que “es verdad que las cuarentenas están siendo menos efectivas que antes, pero no queda mucho más por hacer”.

“No tenemos que cometer errores (…) Previo a las elecciones fue muy apurado empezar a levantar las cuarentenas, ya que esas comunas tuvieron un aumento muy rápido de casos. Hoy, el objetivo es reducir los casos lo más posible para que puedan ser contenidos con la trazabilidad y la vacuna, y no estar en este ciclo interminable de confinamiento y desconfinamiento”, agregó.

Sobre la gran cantidad de contagios que se registra en la RM y en todo Chile, el especialista sostuvo que sólo el 30% de la población menor de 50 años ya se encuentra inmunizada (ya se ha inoculado con ambas dosis y han pasado 14 días desde que le aplicaron la segunda inyección).

“La gran mayoría de las personas menores de 50 años no están inmunizadas. Éste es el grupo que más está circulando, está trabajando y está más expuesta a contagios”, indicó al respectó.

Personas en UCI

Según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (Deis), hoy se reportan 3.266 personas contagiadas de covid-19 que están internadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). De ellas, el 85,67% requiere de ventilación mecánica.

Los menores de 39 años son los que más ocupan camas críticas (23,02%), una cifra que preocupa de sobremanera al doctor Said. “Esto significa un mayor agobio para el personal de salud, en el sentido que son pacientes jóvenes sin otras enfermedades, entonces no se pueden morir ni por si acaso, hay que hacer todo lo posible para que no ocurra”, dijo.

“Clínicas privadas han tenido que cerrar porque no pueden atender a más gente, hay demasiados pacientes ventilados (…) Hay que dar el mensaje con claridad de que no hay camas”, añadió al respecto.

Proceso de vacunación

Más de 11 millones de personas se han vacunado contra el covid-19 en Chile, sin embargo, los contagios se mantienen en ascenso. Sobre esta situación, Said señaló que “aquí hay que olvidarse de la inmunidad de rebaño. Vamos a tener que vacunarnos todos, adultos, niños y, muy probablemente, vamos a tener que recibir tres dosis dela vacuna”.

Sobre este último punto, dijo que “no necesariamente la tercera vacuna tiene que ser la misma que ya se puso, pero eso es materia de discusión”.

“Chile tiene que apostar a una estrategia cero covid, es decir, tenemos que hacer todo lo posible por cortar la circulación del virus. Para hacer eso, necesitamos recibir inmunidad con tres dosis, mejorar trazabilidad, controlar ingreso de extranjeros, o vamos a prolongar estos ciclos y colapsando recintos hospitalarios”, agregó el médico.

Finalmente, sobre la variante Delta, que ya arribó a Latinoamérica, el especialista indicó que “yo creo que esa variante está en Chile y no se ha detectado (…) El mensaje es que esta variante es más contagiosa e, incluso, en Inglaterra se habla de una tercer ola gracias a esta variante”.