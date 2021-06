Está sentado en la terraza de su departamento ubicado en el sector oriente de la capital. Viste camisa y viene de regreso de una mañana de trabajo en terreno. Es Sebastián Torrealba (RN), diputado del distrito Nº 10, que incluye a las comunas de Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja.

Miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y exjefe de bancada de Renovación Nacional (RN), el parlamentario dice estar en “guerra” contra el narcotráfico. Es su “obsesión”, subraya, ya que “no hay peor enemigo para un país que la droga y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para eliminarla de nuestro país”.

¿Ha fallado el Estado en materia de seguridad?

Cuando vemos que en Chile se está instalando la cultura del narco y vemos que avanza a pasos agigantados, creo que hemos fallado, no solamente un gobierno, sino que el Estado, y eso es básicamente porque creo que no se han dado los debates de fondo. Y llevo esto a este gobierno en el que me ha tocado participar a mí como diputado, (donde) he visto en el Congreso cómo lamentablemente se han bloqueado brutalmente las iniciativas que tienen que ver con seguridad. Hoy día el delito se ha modernizado y la legislación se ha quedado atrás, y eso es bastante evidente a la luz de todo. Por eso avanza el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, y veo que hay ciertos sectores dentro del Parlamento que este tema no se lo toman en serio, que pareciera ser única y exclusivamente un tema ideológico, y esto no es ideológico, la seguridad ciudadana no es de izquierda ni de derecha, la seguridad ciudadana es algo que el Estado tiene que asegurarle a los chilenos y yo he visto que algunos no están dispuestos a aquello por razones ideológicas.

¿Cómo quiénes?

Voy a poner un ejemplo, cuando el Partido Comunista (PC) en bloque rechaza la ley de narcotráfico y crimen organizado, la verdad es que uno no entiende para quién trabajan, porque hoy día es evidente que necesitamos una ley de narcotráfico en nuestro país que nos permita perseguir al tráfico ilícito de drogas de manera eficiente porque hoy día la verdad es que la cultura del narcotráfico nos está ganando.

Entonces, el Estado ha fallado.

Sí, de todas maneras. (…) Por ejemplo, este año estamos en una mixta en modernización de las policías, una cuestión que se debería haber hecho hace mucho tiempo atrás. Cuando tenemos una institución como Gendarmería, que es relevante para la seguridad ciudadana, pero que el Estado la sigue mirando para abajo, la verdad es que se nota que el Estado de alguna u otra forma ha sido, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, más efectista que efectivo.

¿En qué sentido?

Hace mucho tiempo que es evidente que las policías, Carabineros, PDI, también Gendarmería que a mí juicio, tiene que ser parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad de nuestro país, están en la situación que están, desde el punto de vista de su operatividad, y me parece que se han ido dejando de lado, por lo que pareciera que lo que más importa son las medidas más efectistas que efectivas. Y hoy día ya no tenemos margen para seguir con la lógica efectista y tenemos evidentemente la responsabilidad de salir a modernizar todas las instituciones que se encargan de la persecución del crimen y también el sistema carcelario porque evidentemente nos están ganando la batalla.

La Unidad de Investigación de La Radio ha publicado antecedentes de bandas internacionales ligadas al narcotráfico que han llegado al país. ¿Por qué cree que estas están eligiendo a Chile como destino?

Cuando se instala un mercado en cualquier país es porque encuentra las condiciones necesarias para instalarse y que le vaya bien. En el caso del narcotráfico es exactamente lo mismo. Cuando tenemos una legislación del siglo pasado; poca inteligencia; cuando las policías, la fiscalía, no tienen las atribuciones para poder investigar profundamente con las herramientas que se necesitan al crimen organizado y el narcotráfico, la verdad es que para ellos este país es fiesta, y por lo tanto hoy día la urgencia es tener esas herramientas. (…) Yo estoy en una guerra democrática en contra del narcotráfico, esa es mi obsesión porque insisto, no hay peor enemigo para un país que la droga y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para eliminarla de nuestro país.

Gendarmería ha detectado más de 300 bandas criminales que están operando desde el interior de las cárceles del país, ¿cuál debe ser el rol que debe asumir esta institución en el combate contra la delincuencia?

Gendarmería debería tener un rol muchísimo más importante en la estrategia de seguridad de nuestro país. Hoy en día, los gendarmes, la institución, convive constantemente con la delincuencia, y por lo tanto conoce con profundidad cómo se manejan, comunican, financian, y por lo tanto tienen que estar dentro de la modernización. (…) Con los narcos hay que hacer dos cosas importantes: la primera, cortarles el flujo de dinero, y eso lo hicimos con unas buenas indicaciones en el proyecto de ley de crimen organizado y narcotráfico; y lo segundo, son las redes de contacto. Tenemos que quitarle las redes de contacto, no solamente de la calle, sino que también en la cárcel y para eso los narcotraficantes tienen que estar en lugares distintos, separados, sin posibilidad de contacto con nadie. ¿Por qué los narcotraficantes colombianos le tenían tanto miedo a la extradición a Estados Unidos? Porque se les quitaban sus redes de contacto y no podían seguir mandando como siguen. Hoy, es exactamente lo mismo que tenemos que hacer en Chile.

O sea, tener un rol más activo.

De todas maneras porque finalmente Gendarmería no solamente sirve para cerrar la llave de la celda, sirve también para darle una oportunidad de rehabilitación a las personas que están hoy día en situación de cárcel y por lo tanto es evidente de que tiene que cambiar, a pesar de que ha cambiado mucho en el último tiempo. El director de Gendarmería ha hecho un tremendo esfuerzo, Christian Alveal, no solamente por hacer más inteligencia adentro y entender cómo funciona la institución, sino que también por modernizarla, pero creo que no lo han escuchado mucho y es importante que dentro de las estrategia de seguridad (…) Gendarmería debe tener un rol relevante, no puede seguir siendo el pariente pobre de la estrategia de seguridad de nuestro país. Tienen mucho que decir y hoy día como está es caldo de cultivo para que el narcotráfico siga operando, siga funcionando como ellos quieren desde las cárceles.

Se están realizando mesas de trabajo donde se convocan a diversas instituciones. ¿Cuál debería ser el rol en este tipo de instancias?

Tiene que estar absolutamente a la par del resto de las instituciones, al igual que Carabineros, PDI, Ministerio Público, Aduana, tienen que estar todas a la par y entender de que cada uno tiene un rol. Y el rol de Gendarmería tiene que ver con evidentemente generar las condiciones de seguridad dentro de las cárceles para que aquellos que tienen que cumplir condena las cumplas como tienen que hacerlo, y al mismo tiempo tener un rol importante desde el punto de vista de la rehabilitación. Pero hoy día, con las cárceles como están, la rehabilitación es imposible y por eso es importante que Gendarmería tenga un rol más potente, con más recursos, pero sobre todo tener un rol en la construcción de la estrategia. Siento que a Gendarmería se le mira muy para abajo y tienen un conocimiento que otras instituciones no tienen y por tanto son claves en la construcción de una estrategia de seguridad para un país, y sobre todo en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Actualmente, una persona privada de libertad, ¿puede rehabilitarse?

No. Ni una. Soy súper rotundo. Hoy en día las condiciones carcelarias no permiten la rehabilitación, y esto no es menospreciar el trabajo que hace Gendarmería o el Ministerio de Justicia con respecto a esto, pero hoy día las condiciones de la cárcel no permiten eso, y no lo permiten porque básicamente el narco maneja todo, el crimen organizado maneja todo. Todo el crimen organizado de Chile se maneja desde las cárceles, entonces es imposible pensar que en esos espacios se puede generar rehabilitación, es imposible, no hay posibilidad y cuando hay casos de rehabilitación en las cárceles son muy pequeños, son muy pocos, contados con los dedos de la mano.

¿Es impopular legislar materias de seguridad ciudadana?

A mí me da la sensación de que hay algunos sectores políticos que, claro, le tienen miedo a eso. Le tienen miedo a legislar con mano dura a la delincuencia. (…) La ley de inteligencia… Todos sabemos lo que pasó en Chile desde el 18 de octubre en adelante. Todos sabemos que al Estado lo pillaron con los pantalones abajo porque no tenemos inteligencia. Una cuestión tan evidente como esa hay algunos que encontraron que no había nada mejor que bloquear una ley, y que siguiéramos con la misma inteligencia. El terrorismo ha avanzado a pasos agigantados en nuestro país, con relaciones con el narco que están a la vista y hay algunos que pareciera que les da lo mismo. Lo mismo pasa con el narcotráfico. (…) Hay que dejar de tenerle miedo al narco. Los países que le tienen miedo al narco se destruyen. Yo no les tengo miedo, a pesar de que tengo que andar con seguridad para todos lados porque estoy amenazado de muerte. No les tengo miedo y les voy a dar una batalla frontal al narcotráfico cueste lo que cueste, así lo voy a hacer, porque creo que es el peor enemigo que puede tener un Estado.

La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) concluyó que la percepción de inseguridad subió, pasando de un 81,8% a un 84,3%, pese a que la comisión de delitos bajó. ¿Por qué cree que se produce aquello?

Cuando existe impunidad para los narcos, cuando se ve que dentro de una banda que roba hay 20, 30, tipos que tienen 50 detenciones y no les pasa nada, pasa eso, aumenta la sensación de inseguridad. La impunidad genera sensación de inseguridad. Lo mismo pasa con los delitos económicos, con todo. Cuando no hay castigo no hay cifra que valga para quitarle la sensación de inseguridad a las personas, y una cosa es combatir esa sensación de inseguridad con más presencia policial en la calle, que es un camino, que está correcto, que hay que hacerlo, pero el otro es haciendo eficiente a la justicia. Hoy día no puede ser que todavía esté en deuda la promesa de la puerta giratoria de la cárcel. Sigue en deuda y es porque hemos construido un sistema garantista en donde no se cumplen las penas de manera correcta, y al mismo tiempo las policías y la fiscalía no tienen la manera de poder investigar de buena forma los delitos.

¿Cómo evalúa el rol de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en el combate a la delincuencia?

Las policías hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. Evidentemente, necesitan de una modernización, sobre todo Carabineros, que necesita una modernización profunda, que no solamente tiene que ver con formación y carrera, sino que también que tiene que ver con operaciones y control civil. (…) La modernización de las policías es algo que va a demorar construirlo, pero que es bastante urgente, los mismos carabineros te lo dicen. Cuando tienes un retén de Carabineros que tiene cinco autos y solamente les funciona uno porque los otros cuatro están en mantención… algo está mal, tiene demasiadas rigideces que no le permiten cumplir con su rol.

¿Cuál es su visión de la narcopolítica y cómo se combate?

El caso de San Ramón es ejemplar y está bastante bien explicado. Ahí es evidente que hay relacionamiento con el narco y ahora el alcalde de la comuna, imagínate, está formalizado por cohecho y otros delitos fue candidato a alcalde. Esa es una cuestión que es bastante incomprensible, pero creo que estamos a tiempo para que (el narco) no esté más metido dentro de la política y nosotros hicimos un esfuerzo en la ley de narcotráfico y crimen organizado donde metimos indicaciones que le aplican las penas del infierno a aquellos partidos políticos que tengan dentro a militantes con alguna relación con el narco. (…) Cuando el narco se mete dentro de la política ya no hay vuelta atrás, y por lo tanto creo que estamos a tiempo para que no nos pase lo que le pasó a México, Colombia y otros países latinoamericanos. Pero para eso hay que actuar con mucha celeridad y sin miedo. Aquí si la política le tiene miedo al narco estamos en un problema.

Me comentó que estaba amenazado.

Sí. Es una realidad y quizás es por la acción que uno ha hecho con respecto al narco. Lamentablemente es así, pero como te digo, no le tengo miedo. Aquí hay que tener cojones para enfrentar algo que puede ser el peor cáncer de la sociedad, y los que estamos en política no podemos tener miedo para eso. Son cosas que pasan y espero que no se extienda en el país, pero es la realidad.

Una de las promesas de campaña del gobierno fue aumentar la seguridad ciudadana. ¿Ha cumplido el Ejecutivo?

Hasta el estallido social íbamos bien, con buenos índices, gestiones, y luego todo se derrumbó, como dice la canción, y la seguridad se vio absolutamente sobrepasada. Las policías no estaban preparadas para lo que pasó en Chile, por eso yo estoy convencido que dentro del estallido social hubo intervención no solamente de las barras bravas sino que también del narco. Nos vimos sobrepasados y desde ahí en adelante evidentemente todo cambió, pero yo creo que el gobierno, con respecto a las promesas que hizo, aquellas que tenían que ser a través de modificaciones legales, están todas ellas en el Congreso.

¿Atribuye responsabilidad en la oposición en el poco avance de la Agenda de Seguridad del Ejecutivo?

Cien por ciento. El Partido Comunista y el Frente Amplio han bloqueado la Agenda de Seguridad en la Cámara de Diputados y en el Senado brutalmente. Cuando ves que el FA y el PC están más preocupados de darle indulto a los delincuentes que le destruyeron la vida a la gente de la zona cero de nuestro país, quiere decir que la agenda es distinta. Presentan proyectos para indultar a personas que tienen antecedentes delictuales potentes, pero la verdad que no le ponen ningún pino a la Agenda de Seguridad.

La Araucanía: vía institucional al conflicto

En el contexto de la muerte del malabarista en Panguipulli y control preventivo de identidad, usted fue un duro defensor de la herramienta. ¿Por qué cree que es una buena herramienta el control preventivo de identidad?

Es una buena herramienta para las policías porque finalmente ejecuta uno de sus roles, el de prevenir el delito, y las policías siempre tienen que estar atentas con respecto a quién podría cometer un delito o estar haciendo cosas ilegales. (…) Soy un convencido de ‘el que nada hace nada teme’, y por lo tanto el control de identidad es una herramienta para poder prevenir el delito. Se ocupa en otros países, no solamente en Chile, y evidentemente siempre hay cosas que mejorar en los procedimientos, y eso es algo que tiene que hacer evidentemente Carabineros. Lo que pasó con este muchacho en Panguipulli no creo que responda a un procedimiento perfecto, pero evidentemente es una herramienta que es necesaria para la prevención del delito, y te vuelvo a repetir: el que nada hace nada teme.

A raíz del último ataque ocurrido en la macrozona sur donde resultó muerto un sargento primero de carabineros, hizo un llamado al Congreso a aprobar los proyectos de ley que envió el ejecutivo para mejorar los trabajos de inteligencia en la zona, ¿qué falta para lograr los acuerdos?

Falta voluntad de la oposición y dejar de ver esto como un botín político. El tema de la Araucanía es un tema político que se soluciona vía la institucionalidad. O sea, las deudas que tiene el Estado chileno con la Araucanía son evidentes pero se solucionan por la vía institucional, y para eso estará la Asamblea Constituye que está a punto de comenzar donde me la jugué porque existieran escaños reservados. (…) Una cosa es la deuda del Estado con el pueblo mapuche que hay que solucionarla de todas de todas maneras por la vía institucional, y otra cosa es el terrorismo, un terrorismo, además, que está comprobado que tiene relación con las drogas. Y, por lo tanto, a ese terrorismo no se le puede mirar con buenos ojos, sino que hay que aplicarle toda la fuerza de la ley, y para esto tenemos que estar todos en el mismo camino y yo veo que hay parte de la oposición que no está en ese camino. Cuando veo que hay parlamentarios de oposición que se trasladan a la Araucanía para ir a visitar supuestos presos políticos que están encarcelados por terrorismo es evidentemente que están mal en el camino, no entienden cuál es el problema o no quieren entender porque al parecer ese conflicto les genera rentabilidades políticas. La oposición está en deuda con la Araucanía.

Análisis de RN: “Cuando se pierden las convicciones, se pierden elecciones”

Viene saliendo como jefe de bancada de RN, ¿cómo evalúa su gestión?

Fue un año de mucho aprendizaje político. Me tocó probablemente asumir la bancada en el momento más difícil de Chile en su historia, y la verdad es que yo creo que tuvo de dulce y agraz. Nosotros como Renovación Nacional estamos en un momento donde tenemos un problema desde el punto de vista ideológico que tenemos que solucionar. El ser el partido más grande de Chile nos ha permitido estar en todas las esferas del país, pero también ha generado una brecha ideológica que creo que hay que actualizar. Luego de los resultados del plebiscito, que fue este 80-20 a favor del Apruebo, siempre propuse como jefe de bancada que era el momento de reflexionar, de poner la pelota al piso, de mirar hacia adelante y ver cómo actualizamos nuestros valores y principios dentro de este nuevo Chile, y lamentablemente eso no se hizo. Eso tuvo mucho que ver con lo que pasó ahora en las elecciones recién pasadas. Tenemos una visión muy electoralista dentro de RN y a veces perdemos las convicciones, y cuando se pierden las convicciones, se pierden elecciones.

¿Cuál fue el periodo más álgido durante el año de gestión?

El primer retiro fue lo más complejo. Hubo movimientos telúricos de alta magnitud, incluso con amenazas de quiebre total dentro del partido, y me puse como objetivo que la bancada siguiera unida y creo que en algún porcentaje lo logramos, pero fue evidentemente el momento más duro, desde el punto de vista político. (…) El primer retiro, para mí personalmente, fue muy duro de gestionar.

¿Cómo ve hoy a su partido? Se vienen elecciones internas.

A RN lo veo muy tensionado por agendas personales y no por proyectos colectivos. Yo era de la lógica de tener una mesa de consenso donde estuvieran expresadas todas las expresiones de nuestro partido, pero lamentablemente eso no se pudo hacer, y estamos divididos. El personalismo nos ha afectado muchísimo… esta lógica electoral de ser los más grandes a como dé lugar también nos ha afectado y por eso yo creo que renovación necesita un profundo psicoanálisis de nosotros mismos para entender para dónde vamos. Hoy día veo un partido que no se da el tiempo para mirar hacia adentro, de ver dónde se ha equivocado y cómo enmendar ese rumbo. Yo creo que los partidos políticos, sobre todo por lo que está pasando en Chile, tienen que darse el tiempo para pensarse y para mirarse hacia adentro y ver cómo se actualizan a este nuevo Chile. El que quiera seguir con las mismas formas para adelante se equivoca profundamente, y ese error lo cometimos luego del plebiscito y lo seguimos cometiendo hasta el día de hoy. Se hace una elección interna cuando no se ha hecho una reflexión interna.

¿La elección interna debió darse posterior a un proceso colectivo de reflexión?

Sin duda. Antes de cualquier elección, en la situación que vive hoy día Chile, era mucho más importante una reflexión, y llegamos hoy día a una elección tensionada producto de que creo que no se hizo la reflexión. Siempre son importantes las reflexiones, siempre hay tiempo para hacerlas, pero pareciera que en mi partido los tiempos los maneja la próxima elección y estamos mirando siempre la próxima elección, y yo creo que para mirar o para enfrentar elecciones hay que estar preparado para enfrentarlas. Y, evidentemente, parte de la preparación, como para cualquier partido de fútbol, en política, la reflexión es clave.

¿Se declara “chahuanista” o “desbordista”?

Ninguna de las dos.

¿Cómo?

A mí el estilo de Francisco no me acomoda, no soy de ese estilo, y no me parece que el candidato presidencial de RN esté participando como candidato a presidente de una interna. No tiene mucho sentido la verdad. Y además creo que también Mario ha generado algunas divisiones dentro del partido que hoy día hacen que el partido esté dividido como está, a pesar de que, bueno, somos todos de renovación, pero hoy día el partido estás dividido, eso es una realidad, y espero que la nueva directiva enfrente eso de buena forma entendiendo de que RN no es que necesite una refundación, pero necesita una reflexión para poder proyectarse hacia el futuro.