Estar atento al Calendario de Vacunación se ha vuelto aún más frecuente tras el anuncio del Pase de Movilidad, que brinda más libertades a quienes cuenten con ambas dosis de la vacuna contra el covid-19.

De acuerdo al ministro de Salud, Enrique Paris, tras la implementación del documento ha aumentado el número de personas que han concurrido a vacunarse.

Si bien el Pase de Movilidad ha incentivado el proceso, un dato no menor a tener en cuenta es lo dado a conocer por el Minsal, respecto a que el 86% de las personas internadas en la UCI no habían completado su vacunación. Y un 63% de ellos no contaban con ninguna dosis.

Revisa a continuación el calendario de vacunación correspondiente a la semana del 31 de mayo al 06 de junio:

Lunes 31 de mayo

– Primera dosis de personas de 25 años

– Segunda dosis de personas vacunadas entre el 03 y 09 de mayo

– Mujeres embarazadas (A partir de las 16 semanas de edad gestacional)

– Rezagados de 26 años o más

Martes 01 de junio

– Primera dosis de personas de 24 años

– Segunda dosis de personas vacunadas entre el 03 y 09 de mayo

– Mujeres embarazadas (A partir de las 16 semanas de edad gestacional)

– Rezagados de 26 años o más

Miércoles 02 de junio

– Primera dosis de personas de 23 años

– Segunda dosis de personas vacunadas entre el 03 y 09 de mayo

– Mujeres embarazadas (A partir de las 16 semanas de edad gestacional)

– Rezagados de 26 años o más

Jueves 03 de junio

– Primera dosis de personas de 23 años o más

– Segunda dosis de personas vacunadas entre el 03 y 09 de mayo

– Mujeres embarazadas (A partir de las 16 semanas de edad gestacional)

– Rezagados de 26 años o más

Viernes 04 de junio

– Primera dosis de personas de 23 años o más

– Segunda dosis de personas vacunadas entre el 03 y 09 de mayo

– Mujeres embarazadas (A partir de las 16 semanas de edad gestacional)

– Rezagados de 26 años o más

Sábado 05 de junio

– Rezagados de 23 años o más

– Segunda dosis

– Embarazadas (A partir de las 16 semanas de edad gestacional)

Domingo 06 de junio

– Rezagados de 23 años o más

– Segunda dosis

– Embarazadas (A partir de las 16 semanas de edad gestacional)

¿Dónde de puedo vacunarme?

El Gobierno puso a disposición de la población una lista de los centros de vacunación a lo largo de Chile.

Para encontrar el lugar que te corresponde debes seleccionar la región en la que vives y luego buscar tu comuna y así acceder a los locales de vacunación disponibles.

Puedes ingresar al listado en este enlace.