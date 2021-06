Las restricciones de desplazamiento son un aspecto que ha marcado la pandemia de covid-19 y una de ellas es el toque de queda nocturno.

La medida comenzó a regir en Chile en marzo de 2020, con el objetivo de prevenir contagios y así disminuir los casos de coronavirus.

Pese a que llevamos más de un año con esta prohibición de desplazamiento, es común que surjan dudas al respecto. Algunas de las preguntas frecuentes son ¿A qué hora empieza el toque de queda? ¿A qué multas me expongo si no lo cumplo? ¿Hay algún permiso especial para desplazarse en ese horario? ¿Hay Metro?.

Aquí en BioBioChile respondemos estas y otras dudas relacionadas al toque de queda.

¿Cuál es el horario del toque de queda?

El horario del toque de queda rige desde las 22:00 horas hasta las 05:00 horas de la madrugada del día siguiente.

Lo anterior tiene vigencia en todo el territorio nacional.

¿Qué permiso me sirve para salir en horario de toque de queda?

Para poder desplazarte durante el toque de queda debes pedir un salvoconducto en la Comisaría Virtual. Hay cuatro: uno por motivos laborales y tres por razones específicas.

El primero es el salvoconducto colectivo para servicios esenciales, que debe solicitarlo un representante de la empresa donde te desempeñas. Esta persona debe tener tu nombre completo, RUT y fecha de nacimiento. Este permiso tiene una validez máxima de 15 días.

El segundo es un salvoconducto individual para tratamientos médicos, que permite que te traslades a centros y servicios médicos.

El tercero es un salvoconducto individual de mudanza, con el que podrás moverte por 24 horas para cambiarte de casa en la misma región y por 48 horas en caso de que te vayas a una región diferente.

El cuarto es el salvoconducto individual para trámites funerarios de un familiar directo. Este documento tiene una validez de cinco horas en caso de que el funeral sea en la misma región en que te encuentras. Mientras que si implica que te traslades a otra, tiene una duración de 24 horas.

¿A qué multas me expongo?

Las multas van entre las 20 UTM y las 200 UTM. Es decir, que tendrás que desembolsar entre 1.035.960 y 10.359.600 pesos.

Lo anterior dependerá de si ya te habían sorprendido antes transitando sin salvoconducto y de otras circunstancias agravantes.

¿El Transantiago funciona durante el toque de queda?

El Transantiago no funciona durante el toque de queda. La última salida de los buses Red es entre las 21:00 y las 21:30 horas, así que el servicio termina completamente a las 22:00 horas.

¿Hasta qué hora hay Metro?

El Metro funciona hasta las 21:00 horas, de acuerdo a lo informado por la empresa. Y el servicio se retoma en las mañanas a las 06:00 horas, de lunes a viernes.

Puedes revisar los horarios del Metro y el Transantiago aquí.

¿Cuánto tiempo más tendremos toque de queda?

El decreto que rige el actual toque de queda dura hasta la misma fecha en que termina el Estado de Catástrofe. Esto es el 30 de junio. Sin embargo, tal como ha ocurrido anteriormente, puede ser prorrogado por las autoridades, en caso de que el estado de la pandemia lo amerite.

¿Qué pasa con las personas que viven en la calle?

Si durante una fiscalización, Carabineros o las Fuerzas Armadas se encuentran con una persona en situación de calle deben seguir un protocolo especial para los toques de queda. Como se trata de personas que no tienen un hogar y no tienen más opción que quedarse en la vía pública, no pueden ser multadas ni detenidas por este hecho.