La presidenta del Senado, Yasna Provoste, se refirió a la Cuenta Pública 2021, valorando dos anuncios y criticando el resto de los dichos del presidente Piñera.

La senadora valoró la decisión respecto de dar urgencia al proyecto de ley del matrimonio igualitario, señalando que ya lleva “largo rato” en discusión y donde “el primer trámite la mayoría del oficialismo votó en contra”.

También reconoció el fortalecimiento en materia de derechos humanos, refiriéndose a la creación de la Unidad Especializada del Ministerio Público.

“Estos temas formaban parte de nuestra propuesta así como también la eliminación de un conjunto de extensiones tributarias, tal como lo señalamos en esa oportunidad, nos parece que mantenerlos es un privilegio que hoy no se condice con la realidad”, afirmó.

Provoste acusó que “el Presidente no dijo y no hizo ningún aporte respecto a cómo se mejoran las ayudas a la ciudadanía, cuando el Presidente habla de la red de protección de clase media creo que es importante decirle al país que es una pagina web, no hay sustancia detrás de un anuncio como este”.

Manifestó además que cuando el mandatario señala “en que parte de las mejoras de la red de protección de clase media es el mejoramiento al financiamiento de la educación superior, yo le digo ¿cuál? No ha habido ninguna iniciativa para mejorar el financiamiento a la educación superior”.

“Pareciera que hay una desconexión entre lo que le informa el ministro de Educación, de lo que ocurre en el parlamento y de lo que el Presidente dice en su Cuenta Pública, porque el proyecto de Sala Cuna Universal fue rechazado en la Comisión de Educación”, argumentó.

En relación a la reforma a Fonasa que señaló Piñera, Provoste dijo que “no es otra cosa que la privatización del Fondo Nacional de Salud”.

En cuanto al anuncio de nuevas medidas para la seguridad en la región de La Araucanía, la senadora indicó que “da cuenta de que no logra entender la dimensión y profundidad de una situación en conflicto”.