El exfundador de Felices y Forrados (FyF), Gino Lorenzini, y el economista Franco Parisi, lograron reunir las 35 mil firmas requeridas para legalizar el Partido de la Gente a nivel nacional, quedando pendiente la validación de las rúbricas por parte del Servel.

El partido buscaría presentar candidatos para las elecciones legislativas y presidenciales, donde evalúan las figuras de Lorenzini y Parisi como posibles cartas, según comentó a La Tercera, el presidente del Partido de la Gente, Luis Antonio Moreno.

La colectividad hizo el anuncio durante un Facebook Live de la cuenta de FyF, donde hablaron Lorenzini y Parisi, donde Moreno indicó el perfil que tendrán los eventuales candidatos: “Independientes, que no sean políticos de partidos tradicionales, no un Piñera, no un Lavín”, a quienes les aplicarán un test de droga y uno sicológico.

Por su parte, Lorenzini describió la junta de las firmas como “un hito histórico. Se trata de un Partido de La Gente, que no pertenece a izquierda ni derecha y se ha formado gracias a ti, a toda la gente, de Arica a Punta Arenas”.

En la misma línea, Parisi agregó que “ojalá que podamos ser uno de los tres partidos más grandes, porque demostrará que Chile no es de izquierda ni de derecha, es de todos los chilenos independientes más que abanderados a un determinado color político”.