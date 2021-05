El candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue aseguró que no hay “contendores complejos” en la carrera presidencial y que hasta el momento no hay ningún candidato “capaz de empatizar con la ciudadanía”, aunque sí tuvo palabras halagadoras para Yasna Provoste.

“Yasna sería una muy buena contendora porque representa una sensibilidad, representa un proyecto país. Además, y mira lo que te voy a decir: con Yasna es mucho más fácil llegar a acuerdos. Mucho más fácil (…) Si Yasna fuera la candidata, abrochamos mucho más pronto el apoyo recíproco en segunda vuelta. Porque ella no tiene prejuicios, no hace caricaturas. Ella discute con argumentos políticos. Podemos tener diferencias, pero sabemos dónde están los adversarios”, puntualizó.

Igualmente, Jadue realizó duras críticas a los últimos 30 años de gobiernos en Chile, y particularmente a los periodos en que gobernó la Concertación, asegurando que defraudaron a dos millones de votantes.

En entrevista con The Clinic, Jadue comentó que la Concertación defraudó a sus votantes y aseguró que el programa de Gobierno de Patricio Aylwin contenía una revisión de las privatizaciones, algo que no ocurrió y que estas aumentaron durante los 90′ y 2000′.

“Defraudaron a los dos millones de votantes que perdieron. En el programa de Aylwin se hablaba de la revisión de las privatizaciones; de la restauración de los derechos laborales y sociales, reforma educacional y gratuidad. ¿Qué pasó? Hicieron todo lo contrario. Privatizaron el agua, las sanitarias, las carreteras, el fútbol, la cultura, el deporte, todo. Esa no era la promesa de la Concertación”, expresó.

Según Jadue, muchos dirigentes de la Concertación ocultaron que durante la dictadura habían experimentado cambios en su ideología económica, situación que usó para criticar a expartidos de dicho conglomerado y explicar por qué rechazó una alianza con el PPD.

“Todos los partidos están invitados, pero cuando hagan los giros estratégicos, cuando hagan los mea culpa que tienen que hacer, cuando hagan los reconocimientos de la responsabilidad que tienen en la crisis. ¿Cómo puedo juntarme yo con alguien que dice que los 30 años de la Concertación fueron los 30 mejores años de Chile? ¿Cómo puedo juntarme con aquellos que decían que la Constitución de 1980 era una buena cancha donde jugar?”, sostiene.

En la misma línea, indicó que en el actual contexto “no hay espacio para lo posible” y refrendó que el Estado debe tener mayor capacidad al respecto.



“Hoy no hay espacio para eso. No hay espacio para la cultura de lo posible, nunca más. Hoy es la cultura de lo necesario, de lo urgente. ¿Quién puede explicar que el Benja, un niño que requiere un medicamento de 1,500 millones de pesos, su familia tenga que estar juntando la plata con completadas? El Estado levanta los hombros. Las Isapres también. Ese es el país de Aylwin, ese es el país de Lagos, de Frei, de Piñera y de Bachelet 1″, expresó.

Polémica con el PPD

Jadue también se refirió a la fallida alianza con entre el PC, el FA y el PS, que finalmente no se concretó por la negativa de los dos primeros de incluir al PPD y dijo que ellos sólo se quisieron sumar tras la derrota en las elecciones de constituyentes.

“Heraldo había dicho un viernes que no iría con el PC a ninguna parte porque no había proyecto común. ¿Por qué después de la derrota electoral que sufrieron, ahora sí quería ir con nosotros? ¿Porqué nos fue bien? Eso no es ético en política. Y todo eso con la amenaza de: ‘Nosotros somos los únicos que ofrecemos gobernabilidad’. ¿Sabes qué? Después de las derrotas uno requiere un poco más de humildad”, comentó.

Además, acusó que desde el PS les intentaron pasar “gato por liebre” pues nunca se conversó sobre listas parlamentarias, además de la inclusión del PPD y hasta el PRO.

“Ese día miércoles en la mañana me llamó Álvaro Elizalde. Me dice: “Daniel, el PS está a punto de tomar la decisión histórica de desarmar la alianza con la DC para reconstruir la alianza estratégica con el PC”. Le respondí: “Muy bien Álvaro. Formidable”. Nosotros necesitábamos socios estratégicos, serios, confiables, con experiencia. Pero en la tarde llega y me dice: “Vengo a firmar con el PRO, con el PPD, porque ellos depusieron sus candidaturas”. Y ahí le dije: “Esto no es lo que conversamos”, cerró.