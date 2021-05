Este miércoles, el presidente Sebastián Piñera realizó nuevas propuestas en el marco de los “mínimos comunes”, conversaciones que están sosteniendo el Gobierno y los parlamentarios para ayudar a las personas que se han visto afectadas económicamente por la pandemia.

Al terminar sus anuncios, la timonel del Senado, Yasna Provoste (DC), calificó las ayudas del Ejecutivo como débiles y expresó que “este gobierno no entiende el país que le ha tocado gobernar”.

En entrevista con Expreso Bío Bío, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, respondió a estas críticas, señalando que “nos duele y nos molesta que se transmita algo así como que no nos importara lo suficiente lo que está pasando, como si manejar una pandemia fuese una cosa relativamente fácil”.

“Entonces, nosotros esperábamos (que nos dijeran) ‘miren, vamos a esperar los proyectos, los vamos a analizar, les vamos a dar la tramitación más rápida posible y las diferencias las zanjaremos en la discusión de todo proyecto parlamentario"”, agregó.

Al respecto de las declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien dijo que Provoste estaba hablando como “candidata”, Ossa bajó el tono de la discusión. “Todos a veces caemos en tentaciones y nos equivocamos en el camino. Yo no digo que Yasna Provoste le esté sacando provecho y lo he dicho muchas veces, nosotros siempre dijimos que la oposición estaba de buena fe y lo vamos a seguir diciendo”.

Ayer, Piñera anunció un “Ingreso Familiar de Emergencia Universal” que tendrá un monto equivalente a la línea de la pobreza. Es decir, en un hogar de una persona se recibirán $177 mil; en un hogar de cuatro personas, $467 mil; y en un hogar de 10 personas, $887 mil.

Asimismo, indicó que el beneficio llegará a 14,8 millones de personas y se pagará en junio, julio y agosto. Sólo los hogares pertenecientes al 10% de mayores ingresos del país, es decir, con ingresos por persona superiores a $800 mil, no recibirán el beneficio”.

“Nunca se había anunciado una transferencia a las familias tan grande como la que se ha hecho ahora, por tres meses, que vienen a ayudar a las familias en momentos tan difíciles (…) Cuando se dice que por persona se van a recibir $177.000, yo creo que nadie debiese considerarlo poco”, sostuvo al respecto el titular de Segpres.

Además, se cuenta un Bono de Alivio a las Pymes y la creación de un Fondo de Salud, entre otras medidas. Sin embargo, desde la oposición siguen considerado que estas ayudas son insuficientes en relación a las que ellos plantearon hace unas semanas.

Consultado sobre un posible proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales, ante el rechazo de sus propuestas por parte del bloque opositor, Ossa aseveró que “yo no lo había oído, pero nos ha pasado. Cuando el Gobierno viene aquí a hacer transferencias directas, que pueden mejorarse o no, cuyos requisitos pueden bajarse o no, efectivamente se habla de retiros de fondos de pensiones”.

Finalmente, ante la posibilidad de una renovación de nombres en el gabinete del presidente Piñera, el secretario de Estado dijo que “el cambio se gabinete siempre está arriba de la mesa. El Presidente no necesita que renunciemos; siempre sabe que estamos renunciados, porque sabe que puede disponer de nosotros y nosotros no nos aferramos a los cargos”.