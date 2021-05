El presidente (s) del Colegio Médico, Patricio Meza, calificó de lamentables los dichos de Jaime Bellolio (vocero del Gobierno), que aseguró que algunos personeros de la organización gremial sólo se han dedicado a “descalificar”.

En entrevista con radio Universo, Meza comentó que el Colmed ha colaborado en el combate con la pandemia, participando de reuniones y entregando propuestas para organizar el manejo de la pandemia de covid-19.

“Nosotros recogemos la palabra del ministro Bellolio, cuando él quiera, él conoce perfectamente nuestros teléfono, ‘señores del Colegio Médico necesitamos su ayuda’, ahí estamos disponibles, pero para colaborar. Lo que no hay que confundir, es que colaborar no significa estar de acuerdo en todas las medidas que se tomen, porque justamente, la idea es colaborar para aportar antecedentes de muchas miradas, lo que permite que las decisiones finales que se van a implementar en nuestro país, sean las más adecuadas”, comentó.

La polémica con Bellolio se originó por las críticas del Colmed a la implementación del pase de movilidad, desde el organismo se pidió retrasar la medida por la alta tasa de contagios, pero el vocero de Gobierno afirmó que “algunas personas, sobre todo a veces del Colegio Médico, que sólo se dedican a descalificar”.

“El ministro ayer hablaba que el Colegio Médico sólo hace críticas; no, esto es un aporte, porque estamos convencidos que esto podría beneficiar incluso al manejo de la pandemia, al mismo ministerio y al Gobierno, posponer la medida (…) Los equipos de salud están realmente agotados, y no entienden cómo no se pospone una medida que puede tener algunos efectos positivos en el sentido de estimular la vacunación, pero los efectos negativos que potencialmente pueda tener la medida, empañan claramente los potenciales beneficios”, agregó.